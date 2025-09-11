Раніше Зеленський заропонував Польщі допомогу, досвід України, а також навчання у збитті російських БпЛА

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск погодився на нещодавню пропозицію українського президента Володимира Зеленського і готовий відправити до України на навчання з протидії ворожим безпілотникам польських військовослужбовців. Про це він сказав на пресконференції в четвер, 11 вересня.

Туск розповів, що мав розмови зі Зеленським щодо мультисистеми протиповітряного захисту Польщі від ймовірних масованих російських атак, яка б була сформована на основі досвіду України.

«Техніка оборони від дронів динамічно змінюється. В основному – на підставі досвіду з поля бою в Україні. Тому я зі задоволенням прийняв пропозицію президента Зеленського. Учора ми з ним про це говорили. Продовжуємо говорити про технічні нюанси. Сьогодні до Києва поїхав міністр Сікорський (глава МЗС Польщі, – ред.). У вівторок там буде міністр оборони Косіняк-Камиш. А просто зараз про це розмовляють ті, хто в цьому знається найкраще – військові, щоб вирішити як саме український досвід перенести до Польщі», – поділився польський прем’єр.

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території не лише України, а й Білорусі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях.

З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише три чи чотири. В одному з населених пунктів ворожий дрон пошкодив житловий будинок, інший – впав на територію військової частини сил територіальної оборони.

Депутат Сейму Польщі Даріуш Стефанюк повідомив, що для збиття кількох російських безпілотників авіація НАТО застосувала, зокрема, американські ракети AIM-120C-7. За даними медіа, вартість цих коливається від 1,5 до 2 млн доларів. Водночас вартість російського БпЛА становить лише кілька тисяч євро.

Президент України Володимир Зеленський 10 вересня запропонував Польщі допомогу, досвід України, а також навчання у збитті російських безпілотників, зокрема ударних дронів типу «шахед». Президент зазначив, що сторони вже домовилися про співпрацю на рівні військових.