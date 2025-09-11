Уламки ракети AIM-120C-7, яка використовувалась для збиття російських БпЛА над Польщею 10 вересня

Для збиття кількох російських безпілотників, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, авіація НАТО застосувала дорогі американські ракети AIM-120C-7. Про це повідомив портал «Мілітарний» з посиланням на депутата Сейму Польщі Даріуша Стефанюка.

«Це частина ракети, яка впала після збиття дрона біля населеного пункту Коденець – Викики. На фотографії видно фрагмент ракети з чітким маркуванням AIM-120C-7», – написав Стефанюк в описі до фото.

Медіа повідомляє, що американська ракета була випущена з нідерландського винищувача F-35 або з польського – F-16.

«Тактика НАТО застосовувати ракети AMRAAM проти дешевих дронів-приманок “Гербера” у разі масштабної війни може призвести до швидкого виснаження запасів озброєння. Точна “чиста” (нетто) ціна цих ракет не розкривається. Водночас аналіз контрактів на продаж союзникам США свідчить, що їхня вартість коливається від 1,5 до 2 млн доларів», – зауважує «Мілітарний».

Зазначається, що у 2017 році Польща замовила до 150 ракет AIM-120C-7 на суму 250 млн доларів. Звідси випливає, що одна ракета разом зі супутнім обладнанням та послугами коштувала приблизно 1,6 млн доларів.

Зауважимо, за даними німецької газети Bild, пілоти винищувачів F-35 збивали російські безпілотники у повітряному просторі Польщі ракетами AIM-9 Sidewinder, кожна з яких коштує понад 400 тис. євро. Водночас вартість російського БпЛА становить лише кілька тисяч євро.

Високопоставлений офіцер НАТО заявив журналістам, що в довгостроковій перспективі використання F-35 проти безпілотників не має військового сенсу. Тому альянс розглядає різні варіанти протидії російським провокаціям. Йдеться про розгортання додаткових засобів протиповітряної оборони (винищувачі, системи Patriot, IRIS-T, солдати) на східному фланзі, початок місії протидії порушенням в повітряному просторі, а також переймання досвіду українських сил з протидії російським БпЛА.

AIM-120C-7 – ракета класу «повітря – повітря» середньої дальності з сімейства AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). Виробником ракет є американська фірма Raytheon.

AIM-120C-7 перебуває на озброєнні винищувачів НАТО, зокрема F-16, F-18, F-35. Версія C-7 має покращену дальність (приблизно 105–120 км) і захищеність від радіоперешкод. Оснащена активною радіолокаційною головкою.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час масованого російського обстрілу України 25 безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Відомо, що частина дронів залетіла у країну з Білорусі, а інша – з України. У міноборони Росії ж заявили, що «не планували» атаку на Польщу.

Через загрозу у Польщі закривали чотири аеропорти, а в одному з населених пунктів дрон пошкодив житловий будинок. Ще один дрон упав на територію військової частини сил територіальної оборони. Військові вперше відкрили вогонь по цілях. Збити вдалося лише кілька з них.

НАТО заявило, що не вважає порушення російськими дронами повітряного простору Польщі нападом на альянс. Водночас НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через цей інцидент.