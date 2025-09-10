НАТО активувало статтю на запит Польщі

У середу, 10 вересня, НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Про це повідомив у коментарі Polsat News речник польського уряду Адам Шлапка.

За словами Шлапки, запит на активацію статті подала Польща. Речник уряду повідомив, що в рамках цієї процедури вже відбулися консультації.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що застосування статті 4 – «це лише початок».

«Ми очікуватимемо значно більшої підтримки під час консультацій. Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу», – наголосив Адам Шлапка.

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводитимуть консультації, коли, на їхню думку, виникатиме загроза територіальної цілісності, безпеці чи політичній незалежності країн-членів. З моменту заснування НАТО статтю 4 активували сім разів. Востаннє це робила Польща спільно з групою союзних країн у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України у 2022 році.

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях. Один безпілотник пошкодив дах житлового будинку та припаркований поруч автомобіль у місті Вирики-Воля Люблінського воєводства. Ніхто не постраждав.

НАТО заявило, що не вважає порушення російськими дронами повітряного простору Польщі нападом на Північноатлантичний альянс. У міністерстві оборони Росії ж заявили, що «не планували» атаку на Польщу.

За останніми підрахунками, повітряний простір Польщі перетнули 19 російських дронів. Деякі з них були без вибухової частини. Зазначається, що це перший прецедент, коли дрони прилетіли не з території України, а з Білорусі.