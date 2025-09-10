Зеленський провів розмову з Дональдом Туском та європейськими лідерами щодо нічного вторгнення дронів

Президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання військових у збитті російських безпілотників, зокрема – ударних дронів Shahed. Президент провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та запропонував скоординувати зусилля на тлі нічного вторгнення дронів у повітряний простір Польщі.

У середу, 10 вересня, у соцмережах Зеленський повідомив, що провів телефонний дзвінок з лідерами Польщі, Великої Британії, Італії та НАТО. Головною темою розмови стали російські дрони, які залетіли на територію Польщі під час масованої атаки на Україну.

«Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії», – повідомив Зеленський.

Польський прем’єр-міністр поінформував лідерів країн про наслідки та обставини вторгнення дронів у повітряний простір Польщі. За словами Зеленського, українські військові передають польській стороні усю наявну інформацію.

Президент запропонував Польщі допомогу, досвід України, а також навчання у збитті російських безпілотників, зокрема, Shahed. За словами Володимира Зеленського, сторони вже домовилися про співпрацю на рівні військових.

«Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення», – наголосив Зеленський.

Крім того, президент підкреслив необхідність «значно збільшити» фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. У своєму вечірньому зверненні він зазначив, що Росія потребує жорсткої відповіді.

«На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть. На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань», – сказав Зеленський.

Зазначимо, спільні навчання Білорусі та Росії під назвою «Захід-2025» триватимуть з 12 по 16 вересня. Для цього білоруси підготували полігони та продовжують модернізовувати військові бази – одну з них журналісти називають потенційною базою розташування російського «Орєшніка».

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях.

Наразі відомо про 19 російських безпілотників, які перетнули повітряний простір Польщі. Один дрон пошкодив дах житлового будинку та припаркований поруч автомобіль у місті Вирики-Воля Люблінського воєводства. Ніхто не постраждав.

НАТО заявило, що не вважає порушення російськими дронами повітряного простору Польщі нападом на Північноатлантичний альянс. Водночас за запитом польської сторони НАТО активувало 4 статтю Північноатлантичного договору, що передбачає проведення консультацій на тлі загрози для країни-члена НАТО.

У міністерстві оборони Росії заявили, що атаку на Польщу «не планували».