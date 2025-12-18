Йдеться про ділянку під недобудованою ареною на вул. Ряшівській

Господарський суд повернув у користування міської ради Львова ділянку під недобудованою ареною біля львівського аеропорту. Про це 18 грудня повідомив юридичний департамент ЛМР. Суд скасував право власності на недобуд за компанію із групи Приват, яку контролюють Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Йдеться про ділянку площею 6 га на вул. Ряшівській – Кульпарківській. У 2013 році ЛКП «Спортресурс» уклало інвестиційний договір щодо цієї ділянки з ТзОВ «Юнайтед баскетбол інвестментс», яке планувало побудувати на цій ділянці 5-поверховий мультифункціональний стадіон для проведення фіналу Чемпіонату Європи з баскетболу-2015. Добудувати арену мали в лютому 2015 року.

Через воєнні дії на Сході України ФІБА-Європа вирішила перенести турнір із України, а будівництво арени призупинили. Пізніше її все ж хотіли добудувати до «Євробачення-2017», однак фінал музичного конкурсу провели не у Львові, а в Києві. Тож будівлю мультифункційного комплексу збудували лише на 25%. Зараз об’єкт збудований на рівні двох поверхів та огороджений.

Попри те, що ТзОВ «Юнайтед баскетбол інвестментс» так і не побудувало арену, у 2017 році підприємство зареєструвало право власності на недобуд на комунальній ділянці. Це могло б стати підставою для реєстрації права власності і на саму землю, тож прокуратура звернулась в суд із вимогою скасувати правовласності на недобудовану арену, усунути перешкоди в користуванні комунальною ділянкою та розірвати усі попередні договори.



17 грудня Господарський суд Львівської області позов прокуратури задовольнив. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Юнайтед баскетбол інвестментс» заснували у 2012 році. Компанія належить ТОВ «Летроні», яке своєю чергою заснувала низка фірм із Сент-Кітс і Невіс та Маршаллових островів. Більшість із цих офшорних компаній також заснували ТОВ «Кварцит ДМ», власниками якого є олігарх Геннадій Боголюбов та колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського Тимур Міндіч. Саме ТОВ «Юнайтед баскетбол інвестментс» входить у групу «Приват», яку контролюють Боголюбов і Коломойський.