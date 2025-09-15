Арену для Євробаскету-2015 у Львові планували збудувати на вул. Ряшівській (проектованій) поблизу вул. Кульпарківської

Прокуратура в інтересах Львівської міськради подала позов до забудовника арени для Євробаскету-2015 компанії «Юнайтед баскетбол інвестментс» з вимогою розірвати договір та повернути понад 6 га громаді.

Як повідомили в обласній прокуратурі в понеділок, 15 вересня, суд відкрив провадження за позовом Франківської окружної прокуратури до забудовника.

Ще у 2013 році між комунальним підприємством «Спортресурс» та товариством «Юнайтед баскетбол інвестментс» було укладено договір щодо будівництва багатофункціонального спортивного комплексу у Львові. Об’єкт, який призначався для підготовки та проведення в Україні фінального туру чемпіонату Європи з баскетболу, мав бути зданий в експлуатацію у 2015 році.

«Будівництво арени здійснювали на ділянці понад 6 га рекреаційних земель, які передали підприємству за договором суперфіцію. Їх вартість перевищує 49 млн грн. Проте товариство так і не побудувало комплекс у визначені строки. Натомість, всупереч вимогам законодавства, здійснило реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними прокурорів, сформовані земельні ділянки комунальної власності були незаконно передані забудовнику без земельних торгів. Прокуратура в суді вимагає розірвати договір інвестування, повернути земельні ділянки громаді, скасувати державну реєстрацію прав на земельні ділянки та нерухоме майно.

Нагадаємо, у грудні 2011 року за президента Януковича Україна здобула право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році. Згідно із концепцією, чемпіонат мав проводитися в Харкові, Одесі, Львові та Києві – груповий етап змагань, а в Дніпропетровську, Донецьку та Києві – півфінальні та фінальні ігри.

Навесні 2013 року депутати Львівської міськради прийняли ухвалу, якою дозволили ТзОВ «Юнайтед баскетбол інвестментс» виконувати функцію замовника будівельних робіт зі спорудження багатофункціонального спортивного комплексу на вул. Кульпарківській, 226г (проектована вул. Ряшівська) до Євробаскет-2015. Загальна площа ділянки, відведеної під будівництво, – понад 6,1 га, площа ж самої арени мала б становити 5,8 га.