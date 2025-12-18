Колишні цехи заводу автонавантажувачів на вул. Шевченка, 120 перетворили на креативний простір Kivsh

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ТзОВ «Петрам Ріелестейт» сплатити міській раді Львова 2,6 млн грн боргу за

Як вказано в матеріалах справи, у 2021 році компанія «Петрам Ріелестейт» почала реконструкцію цехів колишнього заводу автонавантажувачів на вул. Шевченка, 120 на креативний простір Kivsh. За умовами договору забудовник повинен був сплатити Львівській міській раді ще до введення обʼєкта в експлуатацію 4% від вартості всього будівництва на розвиток соціальної інфраструктури. Через це міська рада звернулась в суд.

Забудовник щодо позову заперечив і ствердив, що не виконував жодних будівельних робіт, а лише реконструкцію наявних будівель, в межах якої замінили аварійне деревʼяне перекриття, встановили ліфти та провели внутрішній ремонт. При цьому, цільове призначення не змінювали на цільове, тому забудовник не бачив причин сплачувати пайовий внесок.

Натомість суд визначив, що після завершення будівництва, впродовж 10 днів, забудовник повинен був сплатити ЛМР пайовий внесок, оскільки реконструкція передбачає перебудову раніше введеного в експлуатацію обʼєкта, а в цьому випадку йшлося про створення фактично нового обʼєкта.

Враховуючи обставини справи, суддя Андрій Мазовіта позов міської ради задовольнив і зобовʼязав ТзОВ «Петрам Ріелестейт» сплатити загалом 2,6 млн грн боргу. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Петрам Ріелестейт» зареєстроване у 2017 році та належить мешканцю Прикарпаття Андрію Гавриліву. Того ж року компанія викупила закинутий завод на вул. Шевченка, 120, компанію створили лише за місяць до торгів. Родині Гаврилівих належить ювелірний бізнес.