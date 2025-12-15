Йдеться про пожежний резервуар, розташований на території заводу

Західний апеляційний господарський суд зобов’язав «Компанію ВЕЕМ-Металавтопром» демонтувати навіс над пожежним резервуаром на території Львівського заводу фрезерних верстатів. Резервуар належить заводу, натомість цех приватизований «Компанією ВЕЕМ-Металавтопром». Однак суд довів, що компанія не мала права проводити будівельні роботи.

Йдеться про майно колишнього Львівського заводу фрезерних верстатів на вул. Зеленій, 149, корпуси якого нині використовують як офісні центри різних підприємств. Частину майна розприватизували наприкінці 90-х через борги та скорочення виробництва. Більшість майна заводу залишилося в його власності. У 2011 році рішенням загальних зборів юридичну особу заводу перетворили з відкритого акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю, яке стало правонаступником усього майна та зобов’язань перед кредиторами.

Однак один із цехів із 2000-х років приватизований ТОВ «Компанія ВЕЕМ-Металавтопром». Саме на території цеху розташований протипожежний резервуар, який належить ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів». Підприємці надбудували над резервуаром навіс, однак завод вирішив оскаржити ці роботи в суді.

Представники заводу стверджували, що ТОВ «Компанія ВЕЕМ-Металавтопром» незаконно включило спірну будівлю як складову частину приватизованого ними експериментального цеху на вул. Зеленій, 149г та зареєструвало резервуар як нежитлову будівлю.

Натомість представники «Компанії ВЕЕМ-Металавтопром» у суді повідомили, що документи права власності на цей резервуар виготовили з порушеннями, адже Фонд держмайна не видавав наказ про затвердження переліку майна, за яким потім скандальний держреєстратор Михайло Живко зареєстрував право власності за заводом.

Цю справу суд розглядав двічі. У квітні Господарський суд у задоволенні позову відмовив, а в грудні Західний апеляційний господарський суд визнав, що спірний пожежний резервуар законно перебуває у власності заводу, оскільки його як майно інвентаризували ще у 1995 році. Тому суд визнав право власності на резервуар за ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів», скасував декларацію ДАБК про введення навісу в експлуатацію та реєстрацію права власності на нього, зобов'язав «Компанія ВЕЕМ-Металавтопром» демонтувати свою надбудову. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів» належить родині Ігоря Пешка. Його батько Іван Пешко був серед акціонерів колишнього державного заводу фрезерних верстатів. Він роками звинувачує інших підприємців, які також купили майно колишнього заводу, у руйнуванні комунікацій.

«Компанія ВЕЕМ-Металавтопром» займається розробкою сидінь для усіх типів транспортних засобів. Компанія належить львівським підприємцям Анні та Михайлу Шевцівим.