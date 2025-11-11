Йдеться про продаж усього майна лікеро-горілчаного заводу на вул. Кордуби, 2 у Львові

Регіональне відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях виставило на продаж Львівський лікеро-горілчаний завод зі стартовою ціною понад 164 млн грн. У міській раді повідомили, що ділянка під заводом не перебуває в його користуванні, натомість за неї заборгували понад 6 млн грн.

Йдеться про ділянку площею 4,91 га на вул. Кордуби, 2 де розміщений Львівський лікеро-горілчаний завод. 8 листопада Фонд держмайна виставив все майно заводу на продаж. Деякі цехи занесені до реєстру нерухомих пам’яток. У інформаційному повідомленні до лоту вказано, що земельна ділянка під заводом не є предметом купівлі-продажу, а новий власник має самостійно вирішити питання землекористування.

Станом на червень 2025 року на заводі числились 138 працівників. Крім лікеро-горілчаної продукції завод виготовляє й оцет. За перше півріччя 2025 року підприємство отримало 94,8 млн грн. При цьому, судячи з даних порталу «Опендатабот», чистий прибуток заводу зараз у мінусі через позики.

11 листопада Львівська міська рада повідомила, що лікеро-горілчаний завод не сплатив місту понад 6 млн грн за користування ділянкою. Через це наприкінці березня 2025 року міська рада подала на ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» в суд. Це борг за період з 1 жовтня 2021 року до 31 грудня 2024 року. Наразі в ційсправі триває судовий розгляд.

Водночас 24 вересня 2025 року в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинене право постійного користування ПАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» земельною ділянкою площею 4,91 га на вул. Кордуби, 2.

«На цій землі розміщені будівлі заводу, а отже, юридично правильно було би, щоб підприємство уклало договір оренди з ЛМР і лише тоді можна виставляти цілісний майновий комплекс на продаж», – зазначили в ЛМР.

Додамо, що Львівський лікеро-горілчаний завод почав працювати з 1931 року. Завод виготовляє продукцію під марками горілки Perlova, Lemberg, Premium Lviv, Львівська та інші.