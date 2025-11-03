АРМА у жовтні виставило завод «Керамбуд» на аукціон

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 31 жовтня провело на платформі Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя заводу «Керамбуд» на Львівщині. Підприємство займається виробництвом цегли та входить до згромадження компаній звинувачених у державній зраді Віктора Медведчука і Тараса Козака. У торгах за право керувати заводом узяла участь лише одна компанія – «Цегла Самбір Еко» з Самбора. Компанія опосередковано пов’язана з будівельним бізнесом місцевих «свободівців».

Як йдеться в профілі аукціону, стартова вартість права управління заводом «Керамбуд» становила 300 тис. грн. Переможець мав отримати 100% корпоративних прав, землю, виробничі цехи та інше майно підприємства в керування до кінця 2030 року. У торгах взяла участь лише одна компанія – самбірське ТзОВ «Цегла Самбір Еко». Воно зголосилося керувати арештованим заводом за 1 грн винагороди на рік.

Наразі АРМА не ухвалила рішення про затвердження переможця, тож така аномально низька пропозиція ще може бути відхилена.

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «Цегла Самбір Еко» було зареєстроване на початку 2020 року. Основний напрям діяльності – виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини. Статутний капітал – 1 тис. грн. Власником 100% компанії є самбірчанин Тарас Банахевич, директоркою – Наталія Радик.

Як йдеться в профілі компанії на платформі Vkursi, за 2024 рік «Цегла Самбір Еко» задекларувала загальний дохід 36,7 млн, натомість чистий дохід був лише 19,1 тис. грн. Зобов’язання товариства (борги) – 36,2 млн грн, активи – 60 млн грн. Офіційно в «Цегла Самбір Еко» працює 5 людей.

Тарас Банахевич, окрім «Цегла Самбір Еко», володіє також ТзОВ «Еко-Саман», що також займається виробництвом цегли. Раніше підприємець мав стосунок до львівської компанії «Самбірська еко-цегла», нині вона належить львів’янинові Андрієві Терещенку. Останній є партнером (тут, тут і тут) бізнесово-політичної родини Кізин.

Її ключовими особами є брати Сидір Кізін – правник, ексголовний юрист політичної партії «ВО «Свобода», колишній голова та депутат Житомирської ОДА, і Герасим Кізін – львівський забудовник та колишній кандидат у депутати до Самбірської міської ради (2015 рік) та Львівської районної ради (2020 рік). Останній володіє будівельною корпорацією «Львівміськбуд», до якої входять «Самбірський завод будівельної кераміки» та товариство «Нерухомість Галичини».

У документах, що «Цегла Самбір Еко» подала на аукціон на Prozorro, вказано, що контактної особою підприємства є Валентин Джинджолія. Це самбірський правник, що 2020 року балотувався до Самбірської міської ради від «ВО «Свобода». Нині він є директором «Самбірського заводу будівельної кераміки», що входить до «Львівмісьбуду» Герасима Кізіна. Наталія Радик з «Цегла Самбір Еко» раніше була підписанткою на цьому ж керамічному заводі.

Нагадаємо, «Керамбуд» – один із найпотужніших виробників цегли на заході України, він розташований у селі Галичани Городоцької громади. Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням, яке забезпечує повністю автоматизований процес виробництва. Підприємство має потужність виготовлення від 3 до 4 мільйонів штук цегли на місяць.

2024 року заводу був арештований та переданий в управління АРМА. Підстава – власників та керівників фірми запідозрили в ухиленні від сплати понад 75 млн грн, ці кошти вони спрямували для фінансування війни Росії проти України. Компанія підробляла фінансово-звітну документацію, де зменшувала дані про обсяг виробництва та продажів. Офіційно завод належить Богданові Козаку та Сергію Медведчуку – братам колишніх нардепів-зрадників Тараса Козака та Віктора Медведчука.

Оціночна вартість заводу становить понад 246 млн грн.