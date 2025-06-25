Завод готують до продажу новому управителю

Арештований завод «Керамбуд» неподалік Городка, що входить до орбіти компаній звинувачених у державній зраді Віктора Медведчука і Тараса Козака, оцінили у 246,2 млн грн перед продажем новому управителю. Це ринкова вартість, згідно з незалежною оцінкою активу, повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

ТОВ «Керамбуд» – один із найпотужніших виробників цегли на заході України, він розташований у селі Галичани Городоцької громади. Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням, яке забезпечує повністю автоматизований процес виробництва. Підприємство має потужність виготовлення від 3 до 4 мільйонів штук цегли на місяць.

У травні 2025 року АРМА розпочало конкурс з пошуку управителя для заводу. Наразі тривають попередні ринкові консультації. Після їхнього завершення агентство виставить актив на електронному майданчику Prozorro.

Як писав ZAXID.NET, у червні 2024 року СБУ та ДБР провели обшуки на «Керамбуді». Підстава – власників та керівників фірми запідозрили в ухиленні від сплати понад 75 млн грн, ці кошти вони спрямували для фінансування війни Росії проти України. Компанія підробляла фінансово-звітну документацію, де зменшувала дані про обсяг виробництва та продажів. Того ж року завод передали в управління АРМА.

Офіційно завод належить Богданові Козаку та Сергію Медведчуку – братам колишніх нардепів-зрадників Тараса Козака та Віктора Медведчука.

У червні 2025 року у Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука. Йшлося про завод «Бетонбуд» на вул. Городоцькій.