Йдеться про територію поблизу «Сільпо» на вул. Генерала Свободи

У четвер, 18 грудня, на громадських слуханнях в Ужгороді розглянуть детальний план території, обмеженої вулицями Можайского, Генерала Свободи та 128 бригади (колишня назва – 8 Березня). Тут планують збудувати багатоквартирний будинок, спортзал і центр розвитку дитячої та юнацької творчості.

Йдеться про спальний район поблизу «Сільпо» на вул. Генерала Свободи. Тут вже розташовано 11 багатоповерхівок, збудованих у 1980-х роках за словацьким плануванням, у яких проживають майже 2,5 тис. мешканців.

За матеріалами ДПТ, поблизу супермаркету, вздовж вулиці Можайського, планують звести багатоповерхівку з вбудованими комерційними приміщеннями, загальною площею 2,8 тис. м², а також центр розвитку дитячої та юнацької творчості. Водночас котельню у дворі по вул. Генерала Свободи хочуть реконструювати під зал для активних видів спорту площею 1,3 тис. м².

«В межах мікрорайону бракує споруд для щоденних фізкультурно-оздоровчих занять, автомобільних стоянок та дитмайданчиків. Для підвищення комфортності проживання проєктом передбачено розміщення дитячих та спортивних майданчиків у внутрішньо дворових просторах, автомобільних стоянок для мешканців прилеглих будинків», – йдеться в містобудівній документації.

Уздовж вул. Можайського облаштують паркінг на 160 автівок, а тротуари вимостять бруківкою. Також у мікрорайоні пропонують встановити підземні контейнери для збору сміття, оснащені лазерним датчиком заповнення та GPRS-модемом для диспетчеризації логістики.

Детальний план території, обмеженої вулицями Можайского, Генерала Свободи та 128 бригади, розглянуть 18 грудня на громадських слуханнях в Ужгородській міській раді.