200 мешканців гуртожитка тепер зможуть приватизувати помешкання

Верховний Суд остаточно підтвердив законність передачі у комунальну власність гуртожитку заводу «Іскра». Про це 24 вересня повідомив юридичний департамент Львівської міської ради.

Йдеться про 9-поверховий гуртожиток на 518 місць загальною площею 4873,7 м2 на вул. Білоцерківській, 10 у Львові. Гуртожиток був на балансі ПрАТ «Львівський електроламповий завод “Іскра”», однак із 2018 року завод перебуває у процедурі банкрутства. У 2021 році після численних звернень мешканців щодо можливості приватизації кімнат, Львівська міська рада звернулася в суд, аби забрати гуртожиток у комунальну власність.

Господарський суд Львівської області задовольнив позов та зобов’язав передати гуртожиток місту безкоштовно. Проте згодом Конституційний Суд скасував норму, що дозволяла таку передачу, тому завод «Іскра» намагався оскаржити попереднє рішення. У травні Західний апеляційний господарський суд підтвердив законність передачі гуртожитку в комунальну власність, а 24 вересня аналогічне рішення виніс Верховний Суд.

«Будівля гуртожитку на 518 місць переходить у власність громади, а Львівський електроламповий завод “Іскра” зобов’язаний передати її місту з мінімальною компенсацією – 1766,02 грн. Це дає мешканцям реальний шанс нарешті приватизувати свої кімнати та повноцінно користуватися житловими правами», – зазначили в юридичному департаменті ЛМР.

Додамо, Львівський електроламповий завод «Іскра» працює з 1972 року на вул. Вулецькій у промзоні на Сихові.