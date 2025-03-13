Василя Гевала підозрювали у службовій недбалості та розтраті грошей під час ремонту гуртожитка

Яворівський районний суд Львівської області звільнив від відповідальності та закрив справу щодо директора Художнього професійно-технічного училища імені Станька Василя Гевала. Його підозрювали у службовій недбалості під час ремонту гуртожитка.

Як вказано в матеріалах справи, з 2008 року Василь Гевало працює директором ДНЗ «Художнє професійно-технічне училище імені Станька», що у Івано-Франковому біля Львова. У 2022 році училище провело тендер на ремонт гуртожитка, за результатами якого уклало угоду з ТОВ «БК «Сітіград». Приміщення гуртожитка мали пристосувати для проживання переселенців.

За версією слідства, директор училища не перевірив обсяги виконаних підрядником робіт і підписав акти, в яких були вказані завищені суми на 145,4 тис. грн. На підставі цих актів підрядник отримав із держбюджету гроші за фактично ще не виконані роботи. За фактом розтрати слідчі повідомили Василю Гевалі про підозру в службовій недбалості за ч. 1 ст. 367 ККУ.

У суді Василь Гевало свою провину визнав і розкаявся. Він зазначив, що розтрачені гроші повернули в бюджет, тому його адвокат просив суд закрити справу через дійове каяття. Представники Львівської ОВА, яка виділяла гроші на ремонт гуртожитка, в суді підтвердили, що кошти дійсно повернули в держбюджет.

Враховуючи обставини справи, 10 березня суддя Ігор Матвіїв звільнив Василя Гевала від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям та закрив справу. Однак він має сплатити 72,8 тис. грн судових витрат. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ТОВ «БК «Сітіград» зареєстроване у 2019 році та належить бізнес-партнеру скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Володимиру Вдов’яку.