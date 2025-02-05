Працівник «Львівводоканалу» організував тендер на закупівлю систем відеоспостереження з порушенням

Посадовця «Львівводоканалу» підозрюють у зловживанні службовим становищем під час закупівлі систем відеоспостереження. Завдяки підробці документів бюджет втратив понад 200 тис. грн.

Як повідомили у поліції, 54-річний начальник служби одного з львівських комунальних підприємств організував проведення тендеру про закупівлю та встановлення систем відеоспостереження на шести об’єктах ЛКП. Потім він склав офіційні документи, у які внесли неправдиві дані, на підставі яких постачальнику обладнання заплатили понад мільйон гривень. Унаслідок цього міський бюджет Львова втратив понад 200 тис. грн.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру в зловживанні службовим становищем з ч. 1 ст. 364 ККУ. Слідчі не розголошують імені затриманого, однак ZAXID.NET знайшов у реєстрі судових рішень матеріали справи, в якій ідеться про розслідування закупівлі систем відеоспостереження для ЛКП «Львівводоканал».

Тендер із очікуваною вартістю 1,15 млн грн оголосили 10 листопада 2023 року, а вже 7 грудня «Львівводоканал» уклав відповідну угоду з ТзВО «Виробнича фірма “Львів-Телеком”». Вартість угоди становила 1,017 млн грн. Відповідальним за проведення тендеру через систему Prozorro вказаний Віталій Кравцов.

У матеріалах справи зазначено, що аналіз специфікації номенклатури товару показав, що ціна на поставлені товари завищена, а загальна вартість згідно ринкових цін становить близько 787 тис. грн із ПДВ, тобто на 22,5% нижча ніж ціна договору. 8 січня Личаківський районний суд дозволив провести обшуки в межах цього провадження.