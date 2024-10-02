Посадовцю повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем та службовому підробленні

Старосту села на Львівщині підозрюють у незаконній передачі у власність земельних ділянок на майже пів мільйона гривень. Посадовець на підставі фальшивих документів дозволив приватизувати 0,24 га на території Яворівського району.

Як повідомили у прокуратурі, у листопаді 2020 року тодішній голова сільської ради у Яворівському районі незаконно передав у приватну власність мешканцям Львівщини дві земельні ділянки загальною площею 0,24 га, що призначені для ведення індивідуального садівництва та для будівництва житлового будинку. Їхня загальна вартість становить майже пів мільйона гривень.

Після цього голова сільради підписав та скріпив печаткою підроблений протокол та рішення сільської ради про надання земель у приватну власність. При цьому, посадовець знав, що погоджений проєкт землеустрою у сільраду не надходив, державна реєстрація земельних ділянок у кадастрі не відбувалась, тому і ділянки не мали кадастрових номерів.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру в зловживанні службовим становищем та службовому підробленні за ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 ККУ.