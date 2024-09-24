Пустомитівський районний суд Львівської області закрив справу щодо колишнього голови Борщовської сільської ради Ярослава Ривака. Його обвинувачували у підробці документів та незаконній роздачі трьох ділянок. Суд звільнив його від покарання через закінчення термінів давності справи.

Як вказано в матеріалах справи, у 2007 році Ярослав Ривак був сільськими головою Борщовицької сільської ради Пустомитівського району. Після сесії у жовтні 2007 року від видав підроблену виписку з рішення Борщовицької сільської ради, що передбачала передачу у приватну власність земельної ділянки площею 0,087 га для будівництва житлового будинку і двох ділянок для ведення селянського господарства на 0,14 і 0,13 га. При цьому, таке рішення на сесії селищної ради не розглядали.

У 2009 році на підставі цієї виписки на відведені ділянки зареєстрували право власності. Вартість цих ділянок станом на 2009 рік становила 36,7 тис. грн, 73,2 тис. грн і 77,5 тис. грн відповідно.

Лише в травні 2024 року щодо Ярослава Ривака через зловживання службовим становищем слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366, ч. 1 і ч. 2 ст. 364 ККУ. В суді колишній сільський голова Борщовичів просив закрити праву через закінчення термінів давності, це клопотання підтримав і прокурор.

Враховуючи обставини справи, 13 вересня суддя Пустомитівського райсуду Наталія Добош закрила провадження і звільнила його від покарання через закінчення термінів давності справи. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляції.