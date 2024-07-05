Василь Зозуля очолював Червоненську сільську раду у 2015-2020 роках

Колишнього сільського голову однієї з сільрад Золочівського району на Львівщині викрили на привласненні 1,7 га землі на підставі підробленого заповіту померлої. За даними ZAXID.NET, ідеться про ексголову Червоненської сільської ради 33-річного Василя Зозулю.

Як повідомила у пʼятницю, 5 липня, пресслужба поліції, у 2020 році колишній голова однієї з сільрад Золочівського району підробив довідку сільської ради та дублікат заповіту від імені померлої, в якому вказав, що все майно, яке належало пенсіонерці, вона заповіла йому. Пізніше через нотаріальну контору він оформив спадщину на дві земельні ділянки загальною площею 1,7 га.

Після цього сільський голова звернувся до сесії сільської ради із заявою про надання йому дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою на ці землі. Після виготовлення такої, видав за своїм підписом рішення сесії про її затвердження та передачу земельних ділянок вартістю майже 900 тис. грн. собі у власність. Після виготовлення документів видав за своїм підписом рішення сесії про її затвердження та передачу ділянок вартістю майже 900 тис. грн. собі у власність.

Слідчі повідомили йому про підозру в службовому підробленні офіційного документа, його використанні, а також у зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 ККУ. В межах провадження Золочівський районний суд наклав на ці ділянки арешт. 5 липня у поліції повідомили, що справу передали до суду.

Слідство не розголошує імені сільського голови, втім у реєстрі судових рішень ZAXID.NET знайшов ухвалу про запобіжний захід колишньому очільнику Червоненської сільради Золочівського району, яку у 2015-2020 роках очолював Василь Зозуля. Зазначається, що 19 червня слідчі повідомили йому про підозру за трьома статтями ККУ, а 20 червня суд призначив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання.

В ухвалі суду вказано, що ексголова села дізнався, що померла у 2003 році пенсіонерка мала право на пай 1,74 га, що перебував у колективній власності ССГ імені Данила Галицького. У вересні 2020 року Василь Зозуля від імені померлої підробив дублікат її заповіту на свою користь і поставив на ньому підпис від імені секретаря сільради. Згодом він виніс відповідні рішення на розгляд сесії, завірені також підробленим підписом секретаря. 15 жовтня 2020 року сесія ці рішення затвердила, а 4 листопада він зареєстрував на ці ділянки право власності. За даними земельного кадастру, зараз обидві ділянки 1,4 і 0,26 га належать Василю Зозулі та передані в оренду ТзОВ «Княжі лани». Вартість обох ділянок оцінюється в 875,7 тис. грн.

Додамо, що попередній Червоненський сільський голова Володимир Іванюк, який був на посаді у 2008-2015 роках, також фігурував у махінаціях із землею. Зокрема він передав земельні ділянки власним сину, доньці та чиновниці сільради. У 2017 році Перемишлянський районний суд призначив йому 5 років увʼязнення.

У 2015 році сільським головою Червоного став 24-річний Василь Зозуля. Він був наймолодшим очільником громади району. Внаслідок реформи децентралізації у 2020 році село Червоне приєднали до Золочівської ОТГ.