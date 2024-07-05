Іван Лозинський підписав незаконне розпорядження про приватизацію Будинку вчених у Львові

Галицький районний суд Львова виніс вирок ексголові Галицької районної адміністрації 68-річному Івану Лозинському, якого звинувачували у службовій недбалості під час приватизації Будинку вчених. Суд призначив йому 2 роки ув’язнення, втім звільнив від відбування покарання та закрив справу через закінчення термінів давності.

Як вказано в матеріалах справи, з 2004 й до 2006 року Іван Лозинський був головою Галицької РА. У квітні 2005 року він видав розпорядження, за яким Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки приватизувала Будинок вчених, що перебував у комунальній власності Львівської облради. При цьому, стверджувала прокуратура, він не мав повноважень розпоряджатися обласним комунальним майном.

При цьому, профспілка працівників освіти і науки надала Галицькій РА постанову президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки, що дозволяла передати майно Будинку вчених загальною площею 3216,5 м2 і вартістю 11,7 млн грн у приватну власність. Однак суд встановив, що цей документ не міг бути підставою для приватизації.

Іван Лозинський у суді своєї вини не визнав. За його словами, під час видачі відповідного розпорядження на приватизацію Будинку вчених він діяв у межах закону і крім нього ці документи готували та погоджували й інші працівники райадміністрації. Він додав, що на той час ЦК Профспілки працівників освіти був балансоутримувачем Будинку вчених, а перед видачею відповідного розпорядження РА скерувала лист у Львівську обласну державну адміністрацію, у відповідь на який там повідомили, що будівля не перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ та міст Львівської області.

Однак представники Львівської облради в суді зауважили, що будинок перебував у комунальній власності, відповідно до ухвали від 4 червня 1992 року, а профспілки лише користувалися цим майном. Жодних рішень про відчуження будівлі Львівська облрада більше не ухвалювала.

Враховуючи обставини справи та покази свідків, суддя Галицького райсуду Віталій Радченко визнав Івана Лозинського винним у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 ККУ та призначив 2 роки позбавлення волі з забороною на три роки обіймати керівні посади. Втім через закінчення термінів давності суд звільнив його від відбування покарання. Іван Лозинський має сплатити 24 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Господарський суд Львівської області повернув Будинок вчених у обласну комунальну власність, витребувавши його з володіння обласної організації профспілки працівників освіти і науки.

Будівлю Будинку вчених на вул. Листопадового чину збудували у 1898 році, там розміщувалося Національне казино. Це одна з найяскравіших необарокових архітектурних пам'яток Львова. З 2008 року Будинок вчених внесений до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.