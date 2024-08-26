Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок уповноваженому від керівника сільськогосподарського виробничого кооперативу імені Василя Стефаника Любомиру Герасимчуку, який підробив документи протоколу зборів членів кооперативу та розпоряджався їхніми ділянками. Суд оштрафував його на 850 грн.

Як вказано в матеріалах справи, у березні 2021 року Любомир Герасимчук отримав довіреність бути уповноваженим діяти від керівника сільськогосподарського виробничого кооперативу імені Василя Стефаника, що розташований у селі Ясенів колишнього Бродівського району. В грудні 2023 року він використав витяг із протоколу загальних зборів засновників кооперативу і подав його у ЦНАП Заболотцівської сільської ради, аби зареєструвати 12 ділянок. При цьому, реальні збори членів кооперативу не проводили, а витяг з протоколу зборів – підроблений.

Крім цього, в грудні 2023 року він також без відома членів кооперативу за підробленим витягом подав документи на припинення договорів оренди 26 ділянок, що належать кооперативу. Аналогічно він вчинив у квітні 2024 року, коли подав у ЦНАП підроблені документи про розірвання договорів оренди на ще 9 ділянок.

У суді Любомир Герасимчук свою провину визнав та підтвердив обставини справи. Враховуючи обставини справи, суддя Бродівського райсуду Богдан Петейчук визнав Любомира Герасимчука винним у підробці документів та їх використанні за ч. 4 ст. 358 ККУ та оштрафував на 850 грн. Цей вирок в суді оскаржити не можна, оскільки Любомир Герасимчук визнав свою провину.

Додамо, що сільськогосподарський виробничий кооператив імені Василя Стефаника зареєстрований у 1999 році в селі Ясенів. Керівником кооперативу вказаний Іван Мисак. У власності кооперативу є майже дві тисячі земельних ділянок.