В. о. директора ДП «Львіввугілля» та його підлеглий підробляли документи про реалізацію продукції з шахти

Слідчі повідомили про підозру т. в. о. керівника ДП «Львіввугілля» та в. о. директора однієї з шахт у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. За даними з відкритих реєстрів відомо, що у 2023 році тимчасовим очільником «Львіввугілля» був Вадим Крась.

За інформацією прокуратури, у 2023 році керівник однієї із шахт Львівщини тимчасово виконував обов’язки директора ДП «Львіввугілля» й на цей час доручив керувати шахтою підлеглому працівнику. Він мав забезпечити виконання затвердженого плану видобутку вугілля.

«Проте, посадовець розумів, що встановлений план виконати не вдасться і він як керівник шахти нестиме за це відповідальність. Зокрема, може бути звільнений замість отримати призначення на посаду директора держпідприємства на постійній основі», – повідомили в прокуратурі.

Тож в. о. керівника ДП «Львіввугілля» наказав підлеглому, який тимчасово керував шахтою, внести в офіційні документи неправдиві дані про перевиконання шахтою плану видобутку вугілля. У свою чергу чоловік виконав злочинні вказівки керівника та підробивши офіційні документи, зазначив в них неправдиві дані.

Унаслідок цього йому та іншим працівникам безпідставно нарахували премії. За місяць незаконної діяльності держава отримала понад 2 млн грн збитків.

Слідчі повідомили колишньому т. в. о. генерального директора державного підприємства та в. о. директора однієї із шахт про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службовому підробленні за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.

Правоохоронці не розголошують імен затриманих, однак за даними аналітичної системи YouControl, з травня 2023 року ДП «Львіввугілля» очолював Вадим Крась, який із січня 2016 року був директором ВП «Шахта “Червоноградська”». З грудня 2024 року т. в. о. генерального директора ДП «Львіввугілля» став Павло Овчінніков.