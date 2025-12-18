Посадовець у змові з підприємицею привласнив 600 тис. грн під час придбання будівлі для розміщення ЦНАПу

Правоохоронці оголосили підозру голові Сюртівської громади Арпаду Пушкару, який у змові з директоркою приватного товариства привласнив 600 тис. грн під час придбання будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг. Посадовцеві загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 18 грудня, голова ОТГ діяв у змові з керівницею комерційної структури, яка продала громаді занедбану адміністративну будівлю, що додатково потребувала капітальних вкладень. Схему реалізували через укладення формального договору оренди, а згодом ініціювали викуп об’єкта за свідомо завищеною ціною на підставі підробленого звіту про оцінку майна.

«Адмінбудівлю площею 195 м2 сільрада придбала майже за 1,9 млн грн, попри те що її ринкова вартість оцінювалася в 1,2 млн грн. Різницю у понад 600 тис. грн підозрювані привласнили. Необхідність такого придбання сільський голова обґрунтовував під час сесії ради, використовуючи недостовірні розрахунки та обходячи передбачені процедурні рішення», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці не називають прізвища посадовця. За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про голову Сюртівської ОТГ Арпада Пушкара.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану). Директорці товариства, окрім співучасті у заволодінні майном, інкримінують також складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.

Голову ОТГ арештували з альтернативою застави у понад 600 тис. грн та на час розслідування відсторонили від займаної посади. Директорці приватного товариства обрали нічний домашній арешт, цей запобіжний захід оскаржуватиме прокуратура.

Хто такий Арпад Пушкар

Арпад Пушкар з 2006 року неодноразово обирався головою села Сюрте, 78% мешканців якого розмовляють угорською мовою. У 2020 році політик очолив Сюртівську громаду, до якої також увійшли переважно угорськомовні села Ужгородського району.

У 2024 році на посаді голови Сюртівської ОТГ Арпад Пушкар заробив майже 1 млн грн. Фото Карпатського об'єктиву

На першій сесії новоствореної громади депутати, складаючи присягу, заспівали угорський гімн, а невдовзі у службовому кабінеті Арпада Пушкара виявили символіку «Великої Угорщини».

За інформацією НАЗК, у 2024 році на посаді голови Сюртівської ОТГ Арпад Пушкар заробив майже 1 млн грн, а також отримав понад 100 тис. грн пенсії.