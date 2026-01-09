Українець у багажнику авто намагався провезти понад 320 л контрабандної рідини для електронних сигарет

Польські прикордонники затримали 21-річного українця, який намагався ввезти в Україну близько 320 літрів рідкого нікотину на таксі. Вартість контрабанди становить понад 1,1 млн злотих (12,9 млн грн за теперішнім курсом НБУ). Про це у п’ятницю, 9 січня, повідомили польські прикордонники.

Зазначається, що інцидент трапився на пункті пропуску «Медика». Під час огляду автомобіля, прикордонники виявили у багажнику таксі понад 320 літрів рідини. На ємностях було вказано маркування, яке свідчило про вміст 99 відсотків нікотину в рідині. Згодом аналіз зразків, проведений у митній лабораторії, підтвердив високу концентрацію нікотину в рідині.

За даними правоохоронців, 21-річний українець винайняв таксі, щоб перевезти рідину для електронних сигарет. У нього були відсутні спеціальні дозволи на перевезення. Також чоловік не сплатив необхідні митні збори та ПДВ за перевезення товару. У поліції зазначили, що розведений нікотин, який намагалися ввести контрабандист на територію України, мав надзвичайно високу концентрацію, що є небезпечним для здоров’я.

Весь товар було вилучено, а українцю висунуто звинувачення у порушенні митного оформлення. Подальше розслідування проводитимуть співробітники Підкарпатської митниці та податкова служба Польщі.