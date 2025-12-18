Новим депутатом ЛМР від «Самопомочі» став директор «Зеленого міста»
Олександр Єгоров склав присягу депутата 18 грудня
Новим депутатом від фракції «Самопоміч» у Львівській міській раді став директор ЛКП« Зелене місто» 42-річний Олександр Єгоров. Депутат склав присягу на засіданні сесії ЛМР у четвер, 18 грудня.
25 листопада обраний на виборах у 2020 році депутатом від «Самопомочі» Андрій Стець склав повноваження. На його місце депутатом висунули Олександра Єгорова.
Що відомо про нового депутата
Олександр Єгоров має філологічну та економічну освіти. З 2004 року працював менеджером у кількох фірмах. З 2011 року працював на керівних посадах у страхових компаніях. З 2016 року очолював Львівську обласну організацію Всеукраїнської спілки автомобілістів, керував клінікою «Медісервіс Клінік».
У міській раді працює з 2021 року, спочатку як директор Львівського комунального підприємства «Виробнично-реставраційний комбінат обрядових послуг» (2021-2023), директор ЛКП «Львівсвітло», а з 2024 року очолює ЛКП «Зелене місто», яке керує проєктом будівництва сміттєпереробного заводу у Львові та рекультивацією сміттєзвалища в Грибовичах.