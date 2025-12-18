42-річний Олександр Єгоров працює в міській раді Львова з 2021 року

Новим депутатом від фракції «Самопоміч» у Львівській міській раді став директор ЛКП« Зелене місто» 42-річний Олександр Єгоров. Депутат склав присягу на засіданні сесії ЛМР у четвер, 18 грудня.

25 листопада обраний на виборах у 2020 році депутатом від «Самопомочі» Андрій Стець склав повноваження. На його місце депутатом висунули Олександра Єгорова.

Що відомо про нового депутата

Олександр Єгоров має філологічну та економічну освіти. З 2004 року працював менеджером у кількох фірмах. З 2011 року працював на керівних посадах у страхових компаніях. З 2016 року очолював Львівську обласну організацію Всеукраїнської спілки автомобілістів, керував клінікою «Медісервіс Клінік».

У міській раді працює з 2021 року, спочатку як директор Львівського комунального підприємства «Виробнично-реставраційний комбінат обрядових послуг» (2021-2023), директор ЛКП «Львівсвітло», а з 2024 року очолює ЛКП «Зелене місто», яке керує проєктом будівництва сміттєпереробного заводу у Львові та рекультивацією сміттєзвалища в Грибовичах.