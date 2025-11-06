Ірина Камілевська замінила у Львівській міській раді Остапа Доскіча

Під час засідання сесії Львівської міської ради у четвер, 6 листопада, представили нову депутатку від фракції «Європейська солідарність». 51-річна Ірина Камілевська замінила у раді Остапа Доскіча, який добровільно склав повноваження.

Львівська міська територіальна виборча комісія прийняла постанови про реєстрацію новою депутаткою від «Європейської солідарності» Ірину Камілевську, яка час місцевих виборів у 2020 році йшла наступною після Остапа Доскіча за списком.

Ірина Камілевська народилася 29 вересня 1974 року в селі Мокротин Жовківського району. Навчалася в Українській академії друкарства за спеціальністю облік і аудит. Працює директоркою ТзОВ «Європап», що займається гуртовою торгівлею.

Нагадаємо, Остап Доскіч склав повноваження 23 жовтня 2025 року за власним бажанням.