Львівська міська рада підтримала заяву депутата від партії «Європейська солідарність» 51-річного Остапа Доскіча про складання повноважень. За відповідну ухвалу під час сесії 23 жовтня, проголосували 44 депутати.

Остап Доскіч був депутатом Львівської міської ради дві каденції, починаючи з 2015 року. У листопаді 2020 року він став депутатом від «Європейської солідарності» і у 2025 році року спливає пʼятирічний термін його каденції. Через воєнний стан вибори в Україні не проводять, тож повноваження всіх органів місцевої влади автоматично продовженні.

23 вересня Остап Доскіч подав заяву про дострокове припинення повноважень депутата. Його заяву розглянули на пленарному засіданні у четвер, 23 жовтня. Тепер фракція «Європейська солідарність» має подати нового кандидата на депутата в ЛМР.

Остап Доскіч має будівельний та виробничий бізнес. У 2024 році НАЗК виявило в його декларації за 2021 рік недостовірні відомості на суму 194 тис. грн. Зокрема, він вказав неправдиві дані щодо вартості квартири у Львові. Депутат вказав придбання часток у ТОВ «Тібет» та ПП «Львівметалпласт». Загальна вартість набуття корпоративних прав у цих фірм становить понад 11 млн грн. У той час під час перевірки з’ясувалося, що доходи сім’ї Остапа Доскіча, які могли бути використані на придбання згаданих корпоративних прав, становили близько 2,4 млн грн (різниця понад 8 млн грн).

При цьому НАЗК поставило під сумнів, що Остап Доскіч зумів продати двокімнатну квартиру у Львові площею 77 м2 доцентці Львівської політехніки за 8,3 млн грн. На думку НАЗК, договір купівлі-продажу квартири був укладений за завищеною ціною, щоб пояснити походження коштів, за які відбулося придбання корпоративних прав на частки згаданих компаній.

У декларації за 2024 рік він вказав 42 млн доходів, із яких близько 40 млн грн – це негрошові подарунки від брата Юрія Доскіча, який є депутатом Львівської обласної ради.