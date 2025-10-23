Із квітня 2024 року Андрій Жолоб очолював Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій

44-річного Андрія Жолоба призначили заступником з питань ветеранів. За відповідну ухвалу в четвер, 23 жовтня, проголосував 51 депутат Львівської міської ради.

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що наразі Андрій Жолоб не буде входити до виконавчого комітету. В майбутньому йому буде підпорядковуватись управління з питань ветеранів.

«Ветерани мають бути там, де ухвалюються рішення. Це велике підсилення для Львова», – прокоментував Андрій Садовий.

Андрій Жолоб – військовий медик, лікар-травматолог і громадський діяч. Із квітня 2024 року він очолює Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій – муніципальній установі, яка надає комплексну допомогу захисникам, ветеранам та їхнім сім’ям. Під час повномасштабної війни Андрій Жолоб майже два роки служив лікарем-командиром медичної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади. До мобілізації працював лікарем-травматологом у клінічній лікарні «Львівської залізниці», радіоведучим, діджеєм радіо «Люкс ФМ». Також Андрій Жолоб музикант, лідер панк-рок гурту «Бетон».

У коментарі ZAXID.NET Андрій Жолоб зазначив, що покидати музичну діяльність не планує, бо не уявляє свого життя без музики.

«У мене основна позиція після повернення з війська – без музики і без сцени я в житті не здатен на жодну роботу, тому в першу чергу залишуся собою – з панк-роком і сценою», – зазначив Андрій Жолоб.

Нагадаємо, на початку 2024 року Львівська міськрада пропонувала на посаду заступника міського голови – омбудсмена з питань ветеранів та людей з інвалідністю колишнього поліцейського, ветерана війни Дмитра Михальця, однак до призначення справа не дійшла.

Додамо, що тепер у мера Львова є сім заступників. Повний перелік – за посиланням.