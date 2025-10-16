Андрій Жолоб стане заступником мера Львова з питань ветеранів

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував призначити на посаду заступника з питань ветеранів 44-річного Андрія Жолоба, який останні півтора року очолює Львівський міський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Як повідомили у львівській мерії, проєкт ухвали про погодження кандидатури Андрія Жолоба на посаду заступника міського голови з питань ветеранів винесуть на розгляд сесії Львівської міськради 23 жовтня.

Андрій Жолоб — військовий медик, лікар-травматолог і громадський діяч, який із квітня 2024 року очолює Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

«У війську я засвоїв одну річ: знання чи посада нічого не варті, якщо ти не залишаєшся людиною. Але якщо ця нова роль дає мені змогу бути ще кориснішим для ветеранської спільноти — це важливо. Для мене особисто принципи залишаються тими самими, однак на державному рівні чи під час зустрічей із міжнародними партнерами статус справді може допомогти — є багато середовищ, де це має значення», — прокоментував Андрій Жолоб.

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій є муніципальним центром комплексної допомоги захисникам, ветеранам та їхнім сім’ям. Як зауважили в мерії, під керівництвом Андрія Жолоба центр розширив роботу із психологічної підтримки, юридичного супроводу та освітніх програм для ветеранів, а також розширив географію роботи.

Під час повномасштабної війни 44-річний Андрій Жолоб майже два роки служив лікарем-командиром медичної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади. До мобілізації працював лікарем-травматологом у клінічній лікарні «Львівської залізниці», радіоведучим, діджеєм радіо «Люкс ФМ». Також Андрій Жолоб музикант, лідер панк-рок гурту «Бетон».

Нагадаємо, на початку 2024 року Львівська міськрада пропонувала на посаду заступника міського голови – омбудсмена з питань ветеранів та людей з інвалідністю колишнього поліцейського, ветерана війни Дмитра Михальця, однак до призначення справа не дійшла.