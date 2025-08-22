Вже понад три роки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Захисники, які повертаються з війни, мають почувати себе тут, у тилу, гідно і комфортно. Як Львів над цим працює, ZAXID.NET розповів керівник Центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб. Також ветеран прокоментував порушення мобілізації та конфліктні ситуації між ветеранами і цивільними.

***

Нещодавно ветерани зі Львова разом із сім’ями взяли участь у реабілітаційному таборі в австрійських Альпах. Як вдалося організувати таке відновлення для наших захисників і що було у програмі?

Я почну з того, що співпраця з міжнародними ветеранськими спільнотами – це дуже важливий момент, насамперед для того, щоб світ розумів, що український ветеран – це не є якийсь нещасний чоловік чи жінка, які пішли захищати свою державу і про яких ніхто не знає. На щастя, ветерани США, Франції, Хорватії, Данії йдуть нам на зустріч. У нас співпраця, дружба і взаєморозуміння величезне. Дуже гарну фразу сказали мені хлопці з Канади, ветерани: «неважливо, з якої ти країни, але якщо ти учасник бойових дій, то ти зі свого кола». Також вони визнають, що на відміну від українських захисників, вони не знають, що таке справжня війна. Щодо реабілітаційного скелелазного австрійського табору, то долучилося багато хлопців з ампутаціями. Дуже важливо, що вони були з сім'ями, з дружинами і з дітьми. Вони отримували незвичні фізичні навантаження, долали справжні гори, реальні Альпи, на протезах. І ніхто не відмовлявся. Була дружня допомога з боку інших ветеранів. Все, як ми робили у війську: ми один одному допомагали на полі бою і ми один одному допомагали тут. Після Австрії я поїхав у Хорватію, щоб підготувати табір для ресоціалізації на наступний рік, який ми вже будемо проводити втретє для українських ветеранів. Ресоціалізація може бути горами, ресоціалізація може бути дайвінгом. Найважливіше – це добрий підхід, правильна спільнота і взаємопідтримка.

Як саме ці мандрівки, різні активності, допомагають нашим захисникам повернутися до мирного життя?

Дуже добре, що організатори табору робили анкету. Я був перекладачем хлопців. Вони опитували щодо стану, атмосфери в сім'ї до табору і що змінилося зараз. Як виявляється, кількох хлопців ми за допомогою спочатку лікарів, а потім за допомогою цього табору, витягнули з запоїв. Це важливо. Дуже важливо, щоб ця робота продовжилася зараз в тилу. Наступний момент, дуже важливо, щоб у ветеранів було коло спілкування зі своїми. Адже найбільша проблема ветеранів, які повертаються в тил, вони не мають з ким поговорити про те, що їх болить, бо їх можуть зрозуміти тільки інші ветерани. Цивільні уникають таких розмов, і, напевно, правильніше деколи уникати, аніж лізти з неправильними запитаннями. Про ці табори можна почути, що навіщо вони хлопцям, краще б гроші дали, але насправді у такій спільноті ми налаштовуємо хлопців між собою взаємодіяти і заробляти гроші. Бо з тим досвідом, який в них є після війська, якщо його правильно застосувати, дійсно можна заробляти гроші. Але для цього потрібна насамперед психологічна стабілізація. Чим такі табори і займаються.

Ти вже неодноразово говорив, що нашим ветеранам потрібна спільнота, спільнота однодумців. Чи є у Львові така спільнота офіційно сформована?

Офіційно таку спільноту, напевно, не сформуєш. Але в нас є дуже здорова, хороша, така собі лідерська компанія ветеранів-учасників бойових дій. Вони є такими собі менеджерами для розгалужень від себе до інших ветеранів. Отже, ми дійсно обговорюємо на оперативному рівні дуже багато різних подій, дуже багато різних конфліктів ветеранських. Ми намагаємося долучитися до них і їх вирішити. Я думаю, що мешканці Львова не раз вже бачили, як ми долучалися до питань з пандусами і зі всім іншим. Є здорова ветеранська спільнота, і це я не говорю просто для свого душевного заспокоєння. Я тішуся, коли приїжджають хлопці з інших міст, вони заражаються настроєм львівських ветеранів утримувати свій гонор і утримувати честь ветеранської спільноти. І вони починають працювати зі своїми міськими головами, мовляв, чого у Львові так можна, а в нас не можна. Просять, щоб і їм зробили центр, який працював би для вирішення юридичних питань, психологічних питань. Насамеперед дуже важлива підтримка міста.

Яку допомогу у Львові можуть отримати захисники, ветерани та їхні сім'ї?

Насамперед йдеться про базові послуги, базові потреби. Це юридичні консультації від профільних військових юристів, які у нас працюють. Також є психотерапевтична допомога, у нас досвідчені психологи. Сектор психологічної допомоги у нас очолює сестра Анисія, яка має неймовірно великий досвід в такій роботі, вона теж колишня військовослужбовиця. Загалом у нашому центрі немає людей, не дотичних до військової або ветеранської спільноти. Тобто до нас просто так ніхто не приходить працювати. Наступний наш напрямок роботи – це підтримка родин зниклих безвісти і військовополонених. Також у нас є сектор працевлаштування ветеранів. Ми можемо поєднати запит ветерана і запит від бізнесу чи державної компанії для того, щоб їх між собою познайомити. У нас зараз є багато проєктів, зокрема на осінь, то я вже похвалюся. Ми плануємо з нашою профтехосвітою великий проєкт для перекваліфікації ветеранів, бо ж не всі хочуть бути айтівцями або інженерами. Багато хто хоче якісно і професійно зварювати, працювати з деревом, з металом. Тому важливо дати таку можливість. Ми зараз посилено розвиваємо послугу залучення ветеранів до різних спільнот: спортивних ветеранських, спільнот за зацікавленням. Ідеї є. Головне тепер поступово, без поспіху, їх реалізовувати.

У Львові наразі є три центри надання послуг учасникам бойових дій, так?

Четвертий відкриваємо вже наприкінці серпня на вул. Липинського. Для нас важливий комплексний підхід, щоби людям було зручно одразу отримати різні послуги. Тож там, біля нашого центру, є ЦНАП. Найстрашніше, що є, то напевно в усіх є та біда, коли кажуть зараз зайдіть в 216 кабінет на вул. Городоцькій, а тепер переїдьте на проспект Червоної Калини в 517 кабінет… І ти просто починаєш злитися. А якщо ти ветеран, який повернувся з війська, і в тебе нерви бринять, як верхня струна в гітарі, то ми маємо працювати в тому напрямку, щоб дати людям спрощену можливість отримувати послуги.

Нещодавно у Львові стався конфлікт між ветеранами і лікарем обласної клінічної лікарні. Нагадаю, акушер-гінеколог Ігор Мальчевський у грубій формі відмовився звільнити паркомісце біля будинку на просп. Чорновола, спеціально виділене для ветерана, який втратив руку на війні. На захист Миколи Веремейчика стали ветерани Львова, вони вимагали звільнити з роботи лікаря. Активісти навіть пікетували лікарню. Що відомо станом на зараз про цю ситуацію?

Не буду забігати наперед, але скажу, що над цією ситуацією ми працюємо. Серед ветеранів є не лише, умовно, люди суто фізичної роботи, а є багато і журналістів, і людей, які мають безпосередньо дотичність до міської влади різних міст. Ми зараз працюємо, щоб вирішити цю ситуацію на користь нашого ветерана, на користь нашого ампутанта, який, крім того всього, що пожертвував своїм здоров'ям, він ще й зараз далі займається іншими потребуючими. Він працює в координаційному штабі, де має справу з родинами зниклих безвісти і військовополонених. Це неймовірне навантаження і неймовірна самопожертва від чоловіка. Якщо складно це зрозуміти, скажімо так, з першого разу, то ми будемо працювати в правовому полі, з інших напрямків різними важелями.

Такі конфліктні ситуації відбуваються у Львові, на жаль, час від часу, і це попри те, що війна триває вже понад три роки. У попередньому інтерв'ю ти говорив мені, що, цитую: «ветерани виконали найбільший обов'язок, тепер вони мають значно більше прав». То як ось це донести нашому суспільству?

Довго і нудно. Це є єдиний метод. Так наше суспільство налаштоване, що воно протиправні дії може перестати робити лише тоді, якщо за це буде прилітати якась правова відповідальність. Цим ветеранська спільнота зараз і займається, ми працюємо на різних рівнях для того, щоб законодавчо це укріпити. Бо справді, хочеться це цивільному суспільству чи не хочеться, але військовослужбовець, ветеран, який захищав чи захищає свою державу, він має значно більший розмах крил і значно більші бонуси, аніж той, хто зумів весь час прикритися таким військовослужбовцем, водити дітей до школи, спокійно працювати, бути заброньованим і так далі.

Ти вже згадував, що у планах дуже багато проєктів для ветеранів, знаю, що на 24 серпня запланований заплив на Задорожньому. Розкажи деталі, хто буде брати участь і як це все буде відбуватися?

Ми не є організаторами цієї події, ми є підтримкою такої гарної ініціативи від моєї подруги Наталки Смуток. Вона організувала клуб ветеранів, прихильників плавання. Це буде великий, гарний заплив як для ветеранів, так і для цивільних. Для ветеранів участь безкоштовна,

а для цивільних – за внесками. Але, думаю, нікому не треба пояснювати, що ті внески йдуть на правильні військові справи. Чоловік Наталки, теж мій добрий друг, він також ветеран. Я дуже тішуся від того, що спільнота робить сама для себе дуже багато і ще й залучає, не цурається залучати, цивільних. Бо справді, підтримка як фінансова, так і моральна, вона зараз дуже важлива.

Нещодавно ветерани Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, зокрема і ти, проводили навчання для працівників сфери обслуговування про те, як комунікувати з військовослужбовцями. Розкажи детальніше про ці навчання, як вони відбуваються?

Відбуваються вони за запитом, а запитів дуже багато. Коли зараз до нас звертаються якісь департаменти, служби чи управління, ми кажемо, що постараємося провести навчання вже аж наприкінці вересня, в жовтні. Бізнеси, приватні, державні компанії, департаменти ЛМР, це ті, кому треба пояснювати, як працювати з ветеранами. Нічого складного, люди звикли занадто часто, будучи при керівництві чого-небудь, включати свій синдром вахтера. І тоді, якщо цивільна людина таке може перетерпіти, бо Радянський Союз навчив не висуватися, то переформатована ветеранська спільнота, яка трошки вже гідність свою інакше відчуває, вона не хоче слухати: «шановний, я сказав почекайте». Це дуже нервує, дуже злить і дуже провокує відповісти певним чином. Ми не читаємо занудні лекції, ми беремо ветеранів, йдемо і пояснюємо. Це треба періодично пояснювати і поліції, і ДСНС, і іншим. Скажімо так, всім тим, хто працює безпосередньо з людьми наживо.

Можеш окреслити кілька важливих моментів, які варто врахувати в комунікації з ветеранами і захисниками?

Нічого складного. Не бути хамом, це перше. Не лізти без черги. Я зараз окреслюю абсолютно загальнолюдські речі. Я в кожному інтерв'ю це кажу, що говорити з ветераном – це просто бути вихованим. Не вимагати, не вибивати, не підрізати на дорозі. Нічого складного в тому нема. Повторюся, цивільна людина може махнути рукою, відвернутися, промовчати, а ветеран мовчати не буде.

І ще одна важлива тема, яку хочу обговорити, це тема мобілізації. Нещодавно військовослужбовці та ветерани звернулися до керівництва державами, вони б'ють на сполох, адже в країні посилилася антимобілізаційна активність. Ти теж поширював це звернення. Цікаво почути твою думку з приводу цього.

Я колишній військовослужбовець, я ветеран. Поки я служив у війську, то спостерігав трохи, як ті хвилі з'являються в соцмережах, спадають, як з'являються оці мамкині правники, які розказують, що не мають права, хай сини депутатів ідуть воювати. І весь такий треш. Але коли це вже перейшло до відбивання мобілізованого у ТЦК і так далі, ну, вибачте мені, це просто негідне ставлення до всіх тих, хто зараз захищає або захищав нашу державу. Ніхто не є вищим у правах від тих, хто вже пішов воювати.

Військовослужбовці звернулися з абсолютно логічним закликом. Порушення мобілізації – це рух у напрямку до втрати держави. Якщо зараз цей рух піде активніше, а я бачу, що в ньому задіяні і антивакцинатори, тобто це є такий антирух, який завжди готовий до чогось «анти». До чогось такого, щоб певним чином хітанути і певним чином використати потім свої політичні активності. Тому військовослужбовці і ветерани звернулися, зробили це в паперовому вигляді, щоб це було зареєстровано офіційно. Ми хвилюємося, що можуть порушитися припливи мобілізаційних сил і нас надалі ще більше давитимуть російські сили, в яких не працюють антимобілізаційні рухи, які чемно йдуть у військо.

А чи відомо, можливо, була вже якась реакція чи відповідь?

Ми чекаємо, адже в державі завжди є якась певна кількість днів на розгляд, на відповіді. Повторюся, ми все робимо правовим методом, ми не хочемо бути такими собі божевільними партизанами в тилу, які провокують суспільство, перевертають все з ніг на голову. Ми творимо нову ветеранську спільноту, яка навпаки є продуктивнішою аніж та, яка не готова до активних дій.