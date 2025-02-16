Вже майже три роки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Як повідомляв міський голова Львова Андрій Садовий, близько 50 тис. мешканців громади перебувають на фронті. Щоб подбати про захисників та їхні сім'ї у тилу, про ветеранів, у Львові активно розвивають ветеранську політику. Які послуги й підтримку у нашому місті можуть отримати захисники та їхні рідні, куди звертатися по допомогу та які виклики на нас чекають після завершення війни ZAXID.NET розповів очільник Центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб.

У Львові працює вже три Центри надання послуг учасникам бойових дій, яка їхня основна функція, які послуги там доступні для ветеранів, захисників та їхніх сімей?

Базово всі ці центри мають інформаційну послугу, яка полягає в тому, щоб розказати ветеранові, зокрема, на які пільги, виплати він має право. Друга базова послуга – це послуга юриста. І третя –психологічна підтримка. Ось ці три послуги є в кожному центрі, але, так як школи мають спеціалізацію, так і в нас. Центр на вул. Чупринки,85 спеціалізується на підтримці родин зниклих безвісти військових та військовополонених. А от Центр на вул. Виговського, 32 спеціалізується на працевлаштуванні ветеранів. Далі буде така сама тенденція. Ми плануємо відкривати центри у кожному районі міста. У них буде вся базова підтримка, а також додаткова спеціалізація. В нас в центрі діє принцип рівний рівному – 100% працівників з ветеранського середовища. У нас, якщо не самі ветерани працюють, то їхні дружини, дружини військових, зниклих безвісти.Тож до нас не можна прийти в п'яному стані і сказати, я окопі був, бо встане такий саме ветеран і скаже, що він теж в окопі був. Тобто ми стараємося оцю маніпуляцію зрізати на стартовому рівні. Я абсолютно розумію, що такі випадки будуть непоодинокі і відверто говорю про це в кожному інтерв'ю. Темою ветеранства, темою участі у війні, геройством ще будуть маніпулювати так, що нам шуба завернеться. І наше завдання, ветеранської здорової спільноти, яка зараз створюється, контролювати охочих вилізти вперед, махати прапором і кричати – «я пілот, я в танку горів».

Де запрацює наступний Центр надання послуг учасникам бойових дій?

На вул. Липинського, ми вже над цим пропрацьовуємо. Він буде там, де ЦНАП Шевченківського району. Ми зажди відкриваємо наші центри поруч з ЦНАПами, щоб ветеран чи його родина могли зручно отримати повний спектр послуг.

Чи переймаєте закордонний досвід для роботи із військовими та ветеранами, їхніми сім'ями? До прикладу, зі США. Яким чином?

Вже кілька разів я був з візитами в Сполучених Штатах, в Канаді, спеціально до ветеранських організацій їздив. Перше, що хочу сказати, ветерани інших країн до нас ставляться як до чогось недосяжного, як до людей з неймовірним військовим досвідом. В нас дуже швидко відбувається порозуміння. Мені подобається, що і американські, і канадські ветерани говорять мені не тільки про те, що у них класно працює, а й що погано. До прикладу, хорвати кажуть, що коли їхня влада 25 років тому вирішила платити ветеранам величезну пенсію, щоб закрити рот, то це призвело до біди. Тому що та величезна пенсія аж ніяк не стимулює людину працювати. Якщо людина не працює, вона починає себе пропалювати наскрізь. Тому я чудово розумію, що ветерану треба насамперед дати роботу, дати можливість асимілюватися і знову працювати.

Які виклики нас чекають після завершення війни?

Ми вже вдаємося до аутсорсу психологів. Ми підписуємо меморандуми з толковими громадськими організаціями, які мають досвід роботи з військовими, з ветеранами, починаючи з 2014 року. Також матимемо запити не лише щодо військової юрисдикції, а й щодо господарського, майнового та трудового права. До прикладу, я був у війську, жінка вирішила зі мною розлучиться, тепер судимося за будинок. При цьому до ветерана треба ставитися з повагою, з гонором. Тому що все-таки це люди, які вартують тої поваги і гонору. Якщо вони, звичайно, не приходять і не вибивають з ноги двері, не починають стукати кулаками по столу. Треба розуміти, що немає середньостатистичного однотипного ветерана, який буде поводитися за певною моделлю. За часів АТО казали, що дурний АТОшник прийде і гранату кине. Хтось кине, але більшість не кине. Узагальнення це взагалі для нашої нації є бич. Ми страшно любимо зраду, це показує Facebook. Наше суспільство чомусь із задоволенням підхоплює «зрадонастрії», чим прекрасно користується російська пропаганда. Мені дуже бракує в нас такої пропаганди, яка б вміла так само російські настрої контролювати. Ще один виклик стосуватиметься фінансової сфери. До прикладу, умовний Петро, який працював ціле життя за 22 тис. грн іде до війська і два роки заробляє там 40 - 45 тис. грн, а на бойових позиціях – 110-120. Коли ж він повертається у мирне життя, то він вже не захоче працювати за свою колишню зарплату. Насправді ж, якщо ветеран правильно пропрацював з психологом душевні рани, якщо його вдома чекала сім'я, то він поступово відходить і стає напевно вдвічі продуктивнішим, ніж людина без військового досвіду.

Як допомогти військовим інтегруватися в мирне суспільство, працевлаштуватися?

Вакансій в нашому центрі працевлаштування ветеранів є вагон. Бажання працювати ветерани не дуже мають. Адже є така штука, як після бойова компресія. Комусь для того, щоб відійти, коли він повертається і стає ветераном, демобілізовується, треба кілька місяців. Мені, наприклад, місяця вистачило. Мене в житті завжди робота витягувала з найбільш складних ситуацій, я запрацьовував свої негаразди. Є люди, яким треба пів року, рік, особливо якщо було поранення. Також є незримі причини, людина має руки і ноги, але є зміни на психологічному рівні, які треба вирівняти. Якщо таку людину зашвидко кинути в робочій вир, це може сильно її стиснути і тоді та пружина може рвонути в будь-який момент, не в ту сторону розкрутитися. Я маю рекомендацію державі – військовослужбовець, який звільняється, має повноцінно пройти психологічне обстеження. В наказовому порядку. Бо деколи ми отримуємо такі годинникові бомби, від яких, зокрема, страждають сім'ї. Я абсолютно тверезо розумію, що у нас попереду непоодинокі випадки сімейного насильства від військових, суїциди тощо. Це відбувалося впродовж всього існування людства після повернення військових з війни. Чи ми можемо створити превентивне суспільство, яке цей момент закриє і у нас все буде добре? Ні, так не буде, але ми маємо старатися, щоб мінімізувати відсоток такої чорноти, безпорадності, падіння. Насправді база – це сім'я. Якщо тебе вдома чекали, якщо тебе підтримували, то ти відновлюєшся досить швидко. І твоїм полковником тепер стає твоя дружина. Того не треба бояться, нема ніякої біди, не треба бути таким патріархом домашнім: «я тепер воєнний, я на війні був, всі встали, пошикувалися». Це нормально, коли твоє жінка, яка за тебе дбала, яка з тобою практично стала ветераном, недосипала ночей, тепер хоче трошки тобою покерувати.

Нещодавно у соцмережах поширювалося відео, як у Львові колишній військовий просив гроші нібито на дорогу на схід. Як діяти львів'янам у таких ситуаціях? Це така невизначена ситуація, адже навряд чи вдасться одразу з'ясувати: це справді захисник чи шахрай.

У нас в Центрі є всі напрямки задля допомогти ветерану чи військовослужбовцю. Тож треба скерувати цього ветерана/військовослужбовця до нас на вул. Пекарську, 41.В більшості випадків виявляється, що це не зовсім військовослужбовець і йому насправді не хочеться вирішувати свої проблеми, йому зручно отримати кілька гривень, бо він в пікселі. Але справді траплялися випадки, коли хлопці були просто розгублені, їх скеровували до нас і вони отримували допомогу, в нас є ці успішні кейси. Коли хлопці приходять, їм треба просто пояснити і дати точки дотику. В мене в центрі працюють два прекрасні помічники ветеранів, це колишні офіцери. Вони після поранення у нас працюють, тож вилізуть зі шкіри, щоб допомогти тому, хто дійсно цього потребує.

Як люди у пікселі впливають на формування загального образу військового?

Ще одне правило, яке б я хотів, щоб запровадили на рівні держави, – це заборона носити піксель, тим, хто не перебуває на службі. Я не розумію, як людина може йти на риболовлю в тому пікселі, за який кров проливають і на який кров проливають. Для мене це дико. І якщо ти ветеран, то в тебе має бути за твої визначні заслуги перед державою дозвіл на носіння пікселя в побутовому житі. Я не кажу про свята військового, моменти вшанування, коли ветеран йде на цвинтар до своїх полеглих побратимів. Але, щоб кожен день ходити в пікселі і ще й в нетверезому стані, то це взагалі похабщина. Але це гра в довгу. Ми от зараз такими розмовами вже рухаємося в тому напрямку, щоб той піксель був як ще один практично синьо-жовтий прапор, бо він на це заслуговує.

Нещодавно у Львові виник скандал через пандус для ветерана у багатоповерхівці. Місцеві мешканці вважали його неестетичним. Як ветеранам виходити з таких ситуацій?

Тут своє вагоме слово має сказати ціла ветеранська спільнота. Треба виїжджати на місце групою ветеранів, пояснювати, чому хлопці, які втратили кінцівки на війні чи отримали травму хребта, заслуговують на пандус. Нам поки що треба це пояснювати, хоча це начебто само собою зрозуміло. Натомість чи чуємо: «то задовгий, то завеликий, а поставте механічний пандус». Я спеціально дізнався, скільки коштує така інсталяція і функціонування механічного пандуса – близько мільйона гривень. Тоді як ціни на звичайний пандус значно менші. Такі ситуації дуже легко роздути як скандал, як конфлікт. І ми зараз певним чином, як ветеранська швидка допомога. Ми нікого зі своїх в образу не дамо. Хоча я можу і не знати того, кого ображають. Але ми все одно приїдемо, розберемося. Важливо, щоб і держава реагувала, щоб місто реагувало на такі моменти. Якщо ж не буде правової реакції, військові вирішають, що час розв'язувати ситуацію своїми силами і тоді буде реально біда.

Що потрібно змінити у нашій свідомості – свідомості громадян, чия країна виборює свою незалежність?

Насамперед наше суспільство має навчитися мовчати, коли це потрібно. Промовчати. По друге, наше суспільство має навчитися вдячності. Жоден з цих красивих молодих великих хлопців з протезами, це не є протез, до якого причіплений Іван, це Іван, в якого своя анатомічна особливість. І відводити очі, це про приниження. Можна кивнути головою, чи сказати: «дякую за службу». До речі, якщо повертатися до закордонного досвіду, то фраза «дякую за службу» у США вже 60-70 років використовується як належне. Вона вже вкоренилась в них у суспільстві. «Дякую за службу» – це дуже вагомі слова. Найважливіше, що нам треба зрозуміти, нашому центру, місту, державі – це те, що має бути гонор до ветерана. Секрет тут дуже простий – якщо ветеран бачить, що його сім'я забезпечена, він теж задоволений. Для нього особисто важливо, що в його сім'ї є пільги, тому що він ветеран.

Чи достатньо, на вашу думку, Львів робить для підтримки ветеранів?

Львів може пишатися своєю програмою підтримки ветеранів, яка розроблялася спільно усіма департаментами, а наш центр ветеранів її відшліфовував. Насправді для ветеранів Львівської ОТГ є дуже багато різних бонусів. Коли заходиш на сайт міської ради, то одразу бачиш розділ – «Підтримка ветеранів від міста». До нас в центри приїжджають делегації з багатьох міст, де тільки планується створення ветеранських осередків. Вони приїжджають, дивляться на те, як у нас все організовано великими очима і кажуть, що в них немає підтримки від міста. Оце страшно. Вони працюють на рівні громадських організацій. До прикладу, у Вінниці хаб працював за кошти USАID. Що тепер з ними? З ними біда. Я вважаю, що це має бути обов'язком кожного міського голови, кожної міської ради передбачити в бюджеті кошти на ветеранський центр. Тому що ветеранів буде безліч, це буде велика частина суспільства, яка голосуватиме, платитиме податки і так далі, але з ними треба працювати. З ними треба працювати їхньою мовою, саме тому ці ветеранські осередки потрібні. Це не про місця, де ветерани зберуться, поп'ють чаю й обговорять свої бойові звитяги. Це є такі логістичні центри розв'язання проблем.

А чи достатньо Львів працює над доступністю у місті?

З пані Іриною Маруняк ми зараз дуже багато працюємо багато над доступністю. Ми намагаємося також інформаційно донести до людей, що майже в кожному будинку, або через будинок, житиме ветеран з інвалідністю, тому наявність пандусів в магазинах, в житлових будинках, доступність в магазинах, кафе, – обов'язкова. Відповідна ширина дверей, інклюзивні вбиральні – це має стати нормою. Тому що ці люди хочуть прийти і залишити гроші, але лише в тому випадку, якщо їм там буде комфортно. До речі, ми зараз думаємо над житловими умовами для ветеранів, зокрема з інвалідністю. Щоб вони мали можливість жити в повноцінних умовах і виїхати на вулицю на кріслі колісному, щоб вони не лазили по вузеньких сходах старих багатоповерхівок. Потрібно буде цілу програму впроваджувати. Людина не може боком, з підскоком, на ліктях добиратися на четвертий-п'ятий поверх. Потрібно буде думати про кредитування житла, про різні програми для військових. У ветеранів, військових мусять бути бонуси, за те, що вони зробили для держави. Вони виконали найбільший обов'язок, тепер вони мають значно більше прав, ніж ті, хто не воював. І з цим треба змиритися.

Як правильно комунікувати з військовими/ветеранами, щоб не спровокувати на конфлікт?

Я можу лише подякувати війні, за те, що вона змушує нас вчитися, як правильно говорити з людьми. З ветеранами треба говорити так само як зі звичайними людьми. Ми дуже звикли до хамства. Ми звикли до тих «ШАНОВНИЙ, Я ВИБАЧАЮСЬ». Нам потрібно знищувати в моральному плані людей, які далі хочуть хамити й поводитися як свині. Ми маємо ставитися один до одного з повагою. Ветеран відреагує на неповагу, він її не «проковтне». Ось відповідь, як говорити, з ветеранами – просто будьте учтивими. В нас на Галичині слово «перепрошую» може звучати не лише «ПЕРЕПРОШУЮ», а просто «перепрошую». Ще одна важлива річ – якщо ви бачите ветерана з інвалідністю, це не означає, що треба бігти його підштовхувати на кріслі колісному чи забирати в нього торби. Спершу запитайте, чи воно йому потрібно. Це дуже просто. Я, наприклад, присідаю, коли говорю з хлопцями, які на кріслах колісних, щоб у нас очі були на одному рівні. Це про повагу, це про гонор. Якщо вибачите як людина їде вгору на кріслі колісному, з неї тече піт, не рухайте без дозволу, бо можливо цей хлопець вперше собі дозволив на тому кріслі виїхати взагалі. І він зараз вчиться, адаптується. Запитайте. Якщо ваша дитина питає, що це в дядька за нога така, дядько не буде проти, якщо ви дитину підведете до нього. У мене всі ветерани готові розповідати, особливо дітям, дати доторкнутися. Діти мають зрозуміти, що це є норма, що серед нас є люди з певними анатомічними особливостями.

Вже майже рік ви очолюєте Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, чому погодилися на цю посаду, які ставили цілі?

Я ішов туди, бо мені запропонували роботу, скажу відверто. Коли я прийшов на зустріч з Андрієм Івановичем, він мене запитав, що я хочу робити. Я чесно сказав, що грати музику. В мене є така база – це музика і сім'я, від цього іде все інше. І так склалося, що в той момент була вакансія керівника центру ветеранів. Мені запропонували цю роботу. Я був щасливий, що маю можливість, по перше, бути знову командиром. Я зараз командир. В мене є мої підопічні, це теж вчорашні військові, які розуміють, що таке субординація і все інше. Я маю час займатися музикою і десь підпрацьовувати, шукати якісь можливості, щоб заробляти гроші, я себе зараз комфортно почуваю. Цілі, які я ставив, – щоб мене почули і мене застосовують, як фільтр погляду ветеранів. При цьому я не претендую на те, щоб бути одноосібно голосом ветеранського суспільства, бо думки є різні. Саме тому працюю з фокус групами ветеранів, ми збираємося чи онлайн, чи офлайн і обговорюємо різні питання.

Як твій бойовий досвід допомагає працювати у цій сфері?

Я дуже прагматичний. Зазвичай люди дуже хочуть давити емоціями. Якщо людина має на щось право, то я буду це відстоювати, але люди дуже часто хочуть змінювати закони під себе.

Що б ще ти хотів зробити для ветеранської спільноти?

Багато хлопців-ветеранів пропонують мені зробити мотоклуб ветеранський. Я розумію, що найважливіше для ветеранів, це мати якийсь свій осередок. Ті, хто не мали хобі до війни, опісля в них ця штука загострюється і вони хочуть спортом займатися, хочуть займатися своєю справою, залишити свою попередню роботу і, до прикладу, відкрити свою майстерню, паб. Сміливість з'являється. У нас в департаменті економічного розвитку є прекрасна програма, вона називається «Відвага до бізнесу». Ветеранів вчать писати гранати, відкривати ФОП, багато хто готовий змінити своє життя, не зважаючи на те, що йому 40+ років. У мене є побажання для ветеранів, щоб вони до себе прислухалися. Щоб вони робили у своєму житті так, як їм комфортно. Я хочу побажати всім ветеранам і їхнім сім'ям – підтримувати один одного, так, як ми евакуйовували один одного з поля бою, прикривали. Оця така дружня штука має працювати й в цивільному житті. Я мрію, щоб все так відбувалося.