Представники мерії, ветерани та мешканці багатоповерхівки біля будинку на вулиці Виговського

У четвер, 19 грудня, уповноважена Львівської міськради з питань доступності Ірина Маруняк оглянула будинок на вулиці Виговського, 73, в якому мешканці виступили проти встановлення пандуса для ветерана Сергія Власова. Сусіди захисника скаржилися, що пандус виглядає неестетично, псує газон та заважає заносити в під'їзд габаритні речі. Зазначимо, що військовий отримав поранення на Донеччині, внаслідок якого йому ампутували дві ноги. За словами Ірини Маруняк, пандус, який почали встановлювати, відповідає всім нормам.

«У будинку також треба міняти двері, ліфт та підйом до нього. Ми починаємо з пандуса, а далі вже люди мали б взяти участь у співфінансуванні за міською програмою, яка передбачає, що 90% оплачує місто, а 10% – мешканці. Якщо ж говорити щодо правильності облаштування пандуса, то зауважень немає. Люди просили залишити доступ до комори. З іншого боку ми не могли облаштувати пандус, бо там є укриття. Менший пандус робити не можемо, бо це не відповідатиме нормам», – сказала Ірина Маруняк після обстеження будинку.

Ірина Маруняк оглянула будинок у четвер, 19 грудня. Фото ZAXID.NET

Маруняк звернулась до голови ОСББ з проханням почати процедури для встановлення ліфта. Ветеран Сергій Власов живе на шостому поверсі й наразі ліфт, який є в будинку, не є комфортним для пересування на візку.

Одна з мешканок будинку, яка відмовилася називати ім'я, але зазначила, що працює лікаркою, почала обурюватися через пандус. Вона скаржилась, що конструкція неестетична й займає забагато територій.

«Ми дуже поважаємо цю людину, яка має свої потреби. Тут ще живуть інші люди. Але отаке не може бути, треба придумати якось інакше. Кругом є купа пандусів, але отаке чудовисько тільки тут! Він має зайняти так багато території? В мене син розвідник, так само служить… Хочемо, щоб все було естетично й всім зручно. Покажіть, де у Львові є ще таке чудовисько й можете розказувати про норми. Людям таке під вікнами!», – скаржилась мешканка багатоповерхівки на Виговського, 73.

Мешканка багатоповерхівки на вулиці Виговського. Фото ZAXID.NET

Коли жінка почула, що для заміни ліфта діє програма співфінансування, то почала обурюватись, що не готова платити. Вона знову почала просити встановити пандус «як скрізь».

«Гляньте на інші пандуси! Має бути зручно і цій людині, й нам всім! Але не отаке от поставити. Ліфт нашим коштом міняти? Так тут всі пенсіонери. Й ми маємо ліфт своїм коштом? У нас тут стільки пенсіонерів і ще й ліфт? Дуже дякуємо вам! Це смішно! Ви не прислуховуєтесь до думки мешканців, як зазомбовані!», – сварилася львів'янка.

Підтримати Сергія Власова також прийшли ветерани. Один з них показав обуреній мешканці свій протез та запитав, чи це естетично. Вона сказала, що він все перекрутив і не розуміє її.

Лілія та Сергій Власови разом з ветеранами, які прийшли їх підтримати, та Іриною Маруняк. Фото ZAXID.NET

Ветеран та керівник Центру допомоги захисникам у Львові Андрій Жолоб запевнив, що місто підтримуватиме ветерана.

«Ветеранський рух є спільнотою, яка формується на взаємоповазі й підтримці. Якщо дозволятимемо не зовсім розуміючим людям ухвалювати рішення за ветеранів і казати, що їм щось просто не подобається, то й надалі житимемо в недорослій державі. На жаль, мусимо дорослішати через війну. Ветерани зробили трішки більше ніж цивільні й до них має бути акуратне ставлення. Я не кажу, що з вдячністю до того, що хтось втратив кінцівку. А з вдячністю, що ми ветерани. А ми один одного не дамо образити», – сказав Андрій Жолоб.

Подружжя Власових та Андрій Жолоб на вулиці Виговського, 19 грудня. Фото ZAXID.NET

Ірина Маруняк додала, що наразі мерія перевіряє у Львові всі пандуси на відповідність нормативам. Конструкції з порушенням демонтують та замінять на ті, які відповідають вимогам. Маруняк розповіла ZAXID.NET, що рік працює уповноваженою з питань доступності й така ситуація з реакцією мешканців вперше.

Ветеран Сергій Власов, який родом зі Снігурівки на Миколаївщині, захищає країну з 2014 року. За три роки до повномасштабного вторгнення він працював у Словаччині, але 2022 року повернувся й знову долучився до сил оборони. Військовий отримав важке поранення на Донеччині 2023 року. Після цього йому ампутували обидві ноги.

«Спілкувався з хлопцями, які встановлюють пандус. Вони розповіли, що дуже часто мешканці обурюються. Зараз більше переживаю за дружину (Лілію), бо вона інтуїтивно хоче мене захистити. Вона дуже переживає стосовно цього, бачить всю несправедливість і дуже сильно страждає. Переживаю за це більше ніж за те, що сусіди не розуміють проблем людей з інвалідністю», – сказав ветеран.

Через важке поранення ветерану ампутували дві ноги. Фото ZAXID.NET

Ветеран розповів ZAXID.NET, що переїхав до Львова п'ять років. До того мало спілкувався з сусідами. Військовому важко пересуватися на протезах, тому він звернувся до Залізничної адміністрації з проханням встановити пандус.

«Це все обурення сталося вчора. Дружина мене забрала з вокзалу, я приїхав з реабілітації й одразу почалося. Підійшов подякувати хлопцям і в цей момент прийшли двоє сусідів зі звинуваченнями, що я з дружиною встановлюємо не такий пандус. Я не знаю, як їм пояснити. Все це переросло в крики та скандали», – сказав Сергій Власов.

Пандус, який не подобається сусідам ветерана. Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, що 18 грудня мешканці будинку погрожували зрізати пандус болгаркою. Сусіди заявляли, що ветерану не потрібен пандус, бо він може бігати на протезах. На інцидент відреагував міський голова Андрій Садовий.