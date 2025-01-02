Важливим напрямком центру стане пошук роботи та освітні курси для ветеранів

У четвер, 2 січня, у Львові запрацював третій центр надання послуг учасникам бойових дій. Облаштували його поруч із ЦНАПом, що на вул. Виговського,32. Про це у своїх соцмережах повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

У цьому центрі ветерани зможуть отримати потрібні послуги та консультації. Основне завдання – допомога ветеранам у працевлаштуванні та кар’єрному зростанні. У центрі працюватиме фахівець з кар'єрного розвитку, який допоможе проаналізувати досвід та потенціал, підбере вакансію, яка буде відповідати запиту ветерана. Крім цього, можна дізнатися про можливості відкриття власної справи у Львівській громаді

«Наприклад, тут можна буде дізнатися, як відкрити ФОП і працювати з податковою. Прості, але справді важливі речі. Усі працівники центру – ветерани з бойовим досвідом», – написав Андрій Садовий.

Також ветерани матимуть можливість проходити різноманітні навчання й отримати комплексну підтримку: юридичну та психологічну допомогу, консультації щодо соціальних гарантій та пільг. Варто зазначити, що працюватимуть тут самі ветерани, які мають бойовий досвід – щоб все було за принципом «рівний – рівному». Зараз у центрі працює чотири людини.

Керівник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб пояснив, що центр створили для того, щоб ветерани, найперше, мали шанс знайти нове покликання у цивільному житті. Адже ветеранів стає все більше, тому є велика необхідність створювати такі місця підтримки. Бо повернення до цивільного життя може бути складним, а такі центри допоможуть зробити цей шлях легшим, забезпечивши всіма ресурсами та підтримкою.

Міський голова зазначив, що у планах відкрити такі центри у кожному районі Львова. Зокрема, наступний буде у Шевченківському районі – у Рясному.

Фото із соцмереж Андрія Садового

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій на вул. Виговського,32 працюватиме з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, а в п’ятницю – з 08:00 до 15:45. Номер телефону: 073 962 8325.

Додамо, у Львові центри надання послуг учасникам бойових дій працюють також на вул. Пекарській,41 та вул. Генерала Чупринки,85.