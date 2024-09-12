Офіси для ветеранів відкриють на Липинського та Шевченка

Простори для ветеранів працюватимуть ще на двох локаціях Львова – на вулиці Шевченка, 374 та вулиці Липинського, 11. На сесії Львівської міської ради у четвер, 12 вересня, проголосували за місцеве запозичення до бюджету Львівської громади, щоб відремонтувати приміщення.

«Перший великий центр допомоги воїнам та їхнім рідним у Львові створили 8 років тому на вулиці Пекарській, 41. І щоб масштабувати цю роботу, в кожному районі міста облаштовують окремі центри, де ветерани та їх рідні можуть отримати послуги та різні консультації, допомогу юриста чи психолога, або просто провести час і поспілкуватися із побратимами чи родинами героїв», – повідомляють у пресслужбі ЛМР.

Також відділення центру допомоги воїнам відкрили у січні 2024 року на вулиці Генерала Чупринки, 85.

Зазначимо, що військові та їхні родини можуть безплатно отримати юридичні консультації, психологічну підтримку. Також є можливість пройти курси й навчання.

Додамо, що до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій можна звертатися за телефоном 0739628325.