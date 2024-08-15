Центр працює на базі Національного університету водного господарства та природокористування

У Рівному відкрили перший в області Центр ветеранського розвитку, в якому готуватимуть спеціалістів для надання психологічної та юридичної допомоги учасникам бойових дій. Діє він на базі Національного університету водного господарства та природокористування. Про це ZAXID.NET розповіла начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської ОВА Марина Корольова.

«Центр ветеранського розвитку – це насамперед місце для підготовки фахівців соціального супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. Охочі працювати в цій сфері мають подати заявку в додатку “Дія”. Система автоматично верифікує дані, перевірить освіту, відсутність судимостей та відповідність кандидата іншим ключовим вимогам. Далі відбудеться тестування, обласний відбір і співбесіда. Кандидат зможе самостійно обрати громаду, в якій бажає працювати. Трьохтижневе навчання у Центрі ветеранського розвитку – це останній етап підготовки, після якого спеціаліст поїде в обраний регіон», – зазначила Марина Корольова.

За словами Марини Корольової, до кінця 2024 року у Центрі ветеранського розвитку планують підготувати 800 фахівців. У кожній з громад області вони матимуть робоче при комунальних установах. Після приїзду завданням спеціаліста буде налагодити комунікацію з органами державної влади, які дотичні до ветеранської політики, аби після отримання певного запиту від учасника бойових дій оперативно допомогти у вирішенні питання. Попередньо один фахівець соціального супроводу буде опікуватися 20 ветеранами.

«Ця робота має бути основною у спеціаліста. Зарплата становитиме близько 18 тис. грн та перекриватиметься за рахунок коштів із державного бюджету», – зауважила Марина Корольова.

Наразі в Україні діє 14 аналогічних центрів, їхню кількість надалі планують збільшувати.