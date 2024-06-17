Центр розташований на вулиці Лабунського, 14

У понеділок, 17 червня, відбулося відкриття першого в Рівному центру каністерапії, головна концепція якого – зменшення стресу за допомогою спеціально навчених собак. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Рівненщина стала другою після Київської області, де запрацював такий центр. Каністерапія допомагає боротися з тривогою, нічними кошмарами, соціальною ізоляцією, гнівом і симптомами посттравматичного стресового розладу», – зазначив Олександр Коваль.

Проєкт втілили за грантові гроші міжнародного благодійного фонду Royal Canin Foundation, який виділив на його реалізацію 500 тис. євро. Ця сума передбачає відкриття центрів каністерапії впродовж двох років не лише у Рівному, але і в інших містах України.

Як розповіла ZAXID.NET директорка зі зв'язків з громадськістю ТОВ «Рояль Канін Україна» Вікторія Вознюк, на базі рівненського центру, що розташований на вулиці Лабунського, 14, проводитимуть безоплатні заняття для ветеранів, їхніх родин, а також постраждалих від війни людей. З ними впродовж 50 хвилин працюватимуть психолог, реабілітолог, дефектолог, два кінологи, а також три собаки.

«Центр працюватиме з понеділка по п’ятницю, з 13:00 до 18:00. Записатися на групове чи індивідуальне заняття можуть усі охочі, які відчувають у цьому потребу. Втім, ми працюємо лише за попереднім записом через сайт центру каністерапії чи партнерських організацій», – уточнила Вікторія Вознюк.

За словами Вікторії Вознюк, другий в Україні центр каністерапії вирішили відкрити саме в Рівному через навність досвідчених спеціалістів:

«У Рівному є експерти з каністерапії із великим досвідом роботи, що стало одним із чинників, чому ми обрали саме це місто. Також тут проживають переселенці, ветерани, поранені військовослужбовці, які мають потребу в психологічній терапії».

Додамо, що вперше центр каністерапії запрацював у Києві в січні 2024 року. Реалізацією проєкту займається благодійний фонд Royal Canin Foundation, який був створений в 2020 році у Франції з метою формування в суспільстві розуміння ролі домашніх тварин у здоров’ї та добробуті людей.