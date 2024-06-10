Під час комендантської години патрульні виявили у Луцьку п'яного мотоцикліста

У ніч на 10 червня поліцейські помітили на вулиці Олександра Валенти у Луцьку мотоцикліста, який їхав на транспортному засобі без номерних знаків. Під час спілкування з чоловіком виявилося, що він п’яний і не має посвідчення водія.

Як повідомили у патрульній поліції Волинської області, близько 2:00 екіпаж патрульних зупинив 30-річного водія мотоцикла марки Kawasaki ZX 10R. Інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння й запропонували пройти огляд за допомогою приладу «Драгер», який показав 2, 07 проміле.

«Під час перевірки документів патрульні встановили, що водія вже притягали протягом року до адміністративної відповідальності за водіння напідпитку. Також він був позбавлений права керування транспортними засобами та не надав інспекторам реєстраційного документа та страхового поліса», – зазначають правоохоронці.

На порушника склали:

протокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП;

протокол за ч.5 ст. 126 (керування особою, яка не має відповідних документів на право користування транспортним засобом певної категорії, вчинене повторно протягом року) КУпАП;

об'єднану постанову за ч. 1 ст.126 (відсутність страхового полюса) та за ч.1 ст. 121-3 (керування транспортним засобом без номерного знака) КУпАП.

Мотоциклісту загрожує до 41 тис. грн штрафу.