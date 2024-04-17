Суд позбавив жителя Хмельниччини права керувати транспортними засобами на 13 років

Нетішинський міський суд виніс вирок 38-річному скутеристу з Нетішина, який тричі впродовж року сідав п’яним за кермо. Чоловіку призначили адміністративний арешт на 15 діб із позбавленням права керування транспортними засобами на понад 13 років. Про це 17 квітня повідомили в поліції Хмельницької області.

Вперше поліцейські зупинили нетверезого скутериста за порушення ПДР у квітні 2023 року. Тоді на чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), а суд призначив йому 17 тис. грн штрафу та позбавив права керування на рік.

«Друге аналогічне порушення чоловік вчинив за кілька місяців – у липні 2023 року. Тоді виявилось, що попередній штраф він не сплатив. Третій факт керування скутером у стані сп'яніння правоохоронці зафіксували на початку цього року», – зазначають у поліції.

Нетішинський міський суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 130 КУпАП і призначив йому покарання у вигляді адміністративного арешту на 15 діб із позбавленням права керування транспортними засобами на 13 років 2 місяці та 28 днів.