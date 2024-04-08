На вулиці Гайовій у Хмельницькому патрульні зупинили п'яного водія

Вночі 8 квітня патрульні зупинили у Хмельницькому автомобіль Daewoo Lanos за порушення ПДР. У 24-річного водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердив результат освідування – 4,46 проміле. Як повідомили у патрульній поліції Хмельниччини, на порушника склали протокол і постанову.

За інформацією правоохоронців, подія сталася близько 02:00 на вулиці Гайовій. Інспектори зупинили легковик марки Daewoo Lanos за порушення ПДР. Водій погодився пройти огляд за допомогою приладу «Драгер», результат якого – 4,46 проміле алкоголю в крові, що у 22 рази перевищує допустиму норму. Крім того, чоловік відмовився пред’явити документи про право керування транспортним засобом.

Поліцейські склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП і постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила для перевірки документів на право керування транспортним засобом) КУпАП. За скоєне йому загрожує 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керування на один рік.