Стрийський міськрайонний суд Львівщини оштрафував на 17 тис. грн та позбавив водійських прав водія авто Citroën Berlingo, якого зупинили на трасі з п’ятьма проміле алкоголю – це максимальний результат, який може показати алкотестер.

Як вказано у постанові суду, випадок трапився 11 лютого 2024 року приблизно о 15:00 на трасі Стрий – Чернівці. Іван Мазур керував автомобілем Citroën Berlingo, коли його зупинили правоохоронці. У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, він погодився пройти перевірку на алкотестері, яка показала – 5,00 проміле, від перевірки у медзакладі чоловік відмовився.

Додамо, що це максимальний результат, який може показати алкотестер, при 5 проміле він зашкалює. Така доза алкоголю є смертельно небезпечною для людини та у 25 разів перевищує допустиму норму алкоголю, при якій можна сідати за кермо.

У суді Іван Мазур свою провину в нетверезому водінні заперечив. Справу розглянув суддя Руслан Шрамко, який дослідив усі матеріали, зокрема відео з місця події, та визнав водія винним у п’яній їзді, призначивши 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити.