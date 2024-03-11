Мікаель Колвілл-Андерсен познайомив міських урядовців зі своєю ідеєю

У Львові облаштують сад для відновлення психічного здоров’я постраждалих на війні, який стане частиною екосистеми національного реабілітаційного центру Unbroken. Таку ідею місту запропонував данський містопланувальник Мікаель Колвілл-Андерсен. У понеділок, 11 березня, він презентував свою концепцію у Львівській міській раді.

Сад відновлення – це спеціальний простір для допомоги військовим та людям із посттравматичним стресовим розладом. За словами данського урбаніста, сади відновлення вже облаштовують у багатьох лікарнях світу. Це дозволяє пацієнтам більше перебувати на природі і покращити свій психоемоційний стан.

«Ми використовуємо дизайн садів, який працює з різними ментальними травмами та ПТСР – посттравматичним стресовим розладом, що сьогодні є поширеною проблемою серед українського суспільства. Я хочу створити один-два пілотних проекти, навчити професіоналів, архітекторів з усієї України, як з цим працювати. Я просто хочу, щоб таке було в кожному місті України», – цитує Мікаеля Колвілла-Андерсена прес-служба ЛМР.

Проект терапевтичного саду Мікаеля Колвілла-Андерсена (з сайту RFI)

За словами міського голови Львова Андрія Садового, цей проект стане частиною екосистеми Unbroken («Незламні»).

«У Данії сади часто проектують як частину медичного закладу. Тож ми вирішили відтворити цю традицію у Львові на базі центру реабілітації “Незламні”. В першу чергу йдеться про ментальне відновлення людей після травм, яких завдала війна. Тут ростимуть різноманітні дерева та кущі, а садові зони будуть поділені, враховуючи різні психологічні стани пацієнтів. Головне, що кожен знайде підтримку та допомогу», – пояснив Андрій Садовий.

Колвілл-Андерсен вже створює такий терапевтичний сад у Києві, на території клінічної лікарні «Психіатрія» на Подолі. В інтерв’ю RFI він поділився ідеями такого саду.

«Сад спроектований на три рівні психічних травм. Перший: для дуже замкнутих людей, які сидять вдома, не можуть спілкуватися з людьми, вийти на вулицю. Далі в нас будуть зони, де двоє людей могли б поговорити. Наприклад, людина, яка проходить терапію, і її друг, дружина чи лікар. Потім третій рівень: для тих, хто почувається краще і готовий до більшої комунікації. Тоді вже цих людей залучатимуть до догляду за садом. Адже фізичні заняття справді допомагають відпочити від нагальних проблем та спонукають до комунікації з іншими», – розповів RFI Колвілл-Андерсен.

Для створення саду використають заспокійливі кольори, м’які текстури та розквітлі рослини, які сприятимуть розслабленню, уважності та сенсорній стимуляції.

Мікаель Колвілл-Андерсен — канадсько-данський міський дизайнер і експерт із міської мобільності. Він був засновником і генеральним директором Copenhagenize Design Company, працює з містами та урядами в усьому світі, навчаючи їх стати більш дружніми до велосипедів.