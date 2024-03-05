Тим, хто постражав через війну, допоможуть навчитися жити в нових умовах

У четвер, 7 березня, у Львові на вул. Стрийській відкриють перший в Україні абілітаційний центр (Lviv Habilitation Center) для ветеранів та цивільних, що постраждали від воєнних дій. У ньому отримуватимуть нові навички ветерани та цивільні, що вже пройшли фізичну реабілітацію у центрі Unbroken та потребують адаптації до нових умов життя.

Відкриття цього центру – це ініціатива «Альянсу громадського здоровʼя» у співпраці з Національним реабілітаційним центром «Незламні» (Unbroken). Центр відкриють на вул. Стрийській, 86В (ЖК Парк Тауер), повідомили у Центрі.

Площа абілітаційного центру – 660 м2. Він має 9 кімнат і 27 ліжок. Планується, що за рік абілітацію у ньому проходитимуть 300 резидентів.

«Абілітаційний процес буде максимально подібним до того, що чекає на ветеранів та поранених цивільних вдома. Самостійне приготування їжі, походи в магазин, а також навички пересування громадським транспортом тощо», – кажуть у Центрі.

Ідею центру є термін «абілітація», що й став основою назви та означає – сукупність психологічної допомоги, роботи у групах та самонавчання. За допомогою коучів, психологів та реабілітологів ветерани та цивільні протягом трьох тижнів навчатимуться автономності в інклюзивному просторі та поза його межами.

За прогнозами, після перемоги у війні в Україні буде понад 5 млн представників ветеранського середовища: ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих. За даними Міністерства у справах ветеранів нині в Україні вже зареєстровано понад 851 068 тис. ветеранів війни. В умовах війни кількість людей, що потребують допомоги, буде зростати. Саме тому абілітаційний центр стане опорним пунктом для тих, хто потребує адаптації до нових умов життя.