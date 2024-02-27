У Львові стартував другий етап українсько-французької місії.

Ще вісім українців, які отримали складні мінно-вибухові травми, пройдуть лікування і реабілітацію у Superhumans Center. Їх прооперує бригада з найкращих французьких та українських лікарів, які спеціалізуються на реконструктивній хірургії. Також дві команди хірургів зі Львова та Києва набиратимуться досвіду від провідних фахівців з України та Франції. Це дозволить масштабувати потрібні навички та допомогти більшій кількості людей у різних куточках України.

У вівторок, 27 лютого, стартував другий етап українсько-французької місії. У межах першого, який відбувся у липні минулого року, спеціалісти оглянули 55 пацієнтів з мінно-вибуховими травмами черепно-щелепно-лицевих ділянок та склали плани їхнього лікування. Станом на 27 лютого 15 пацієнтів уже прооперували, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

За його словами, завдяки численним меценатам, для пацієнтів лікування безкоштовне, оплачують також проживання та харчування.

«Відібраним вісьмом пацієнтам невдовзі зроблять складні реконструктивні втручання: заміщення дефектів твердих та м’яких тканин за допомогою аутотрансплантації, заміщення дефектів твердих тканин за допомогою пацієнт-специфічних-імплантів. Операції відбуватимуться в Superhumans Center за участі спеціалістів з обох країн», – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Надзвичайно важливою складовою місії є і навчальна. Дві команди хірургів зі Львова та Києва набиратимуться досвіду від провідних фахівців з України та Франції. Це дозволить масштабувати потрібні навички та допомогти більшій кількості людей у різних куточках України.