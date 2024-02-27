На Львівщині з легеневою гіпертензією проживає 11 дітей

У середу, 28 лютого, напередодні Міжнародного дня рідкісних захворювань, у Львові відкриють перший у західному регіоні Центр легеневої гіпертензії. Він діятиме на базі відділення дитячої кардіохірургії лікарні св. Миколая, бо саме кардіологи працюють із пацієнтами з цим діагнозом, анонсували у лікарні.

Легенева гіпертензія – це патологічне підвищення тиску в легеневій артерії, яке зумовлене звуженням цієї судини та в подальшому призводить до збільшення навантаження на праву частину серцевого м’яза. Захворювання вкрай рідкісне і зустрічається у шістьох дітей на мільйон. Це невиліковна хвороба, але за умови своєчасного виявлення, належного лікування та доступу до сучасних медичних препаратів, перебіг патології можна контролювати, кажуть у лікарні.

Центр легеневої гіпертензії функціонуватиме за підтримки БФ «Сестри Даліли», ГО «Асоціація рідкісного захворювання України - легенева гіпертензія» та ВГО «Асоціація хворих на легеневу гіпертензію». Центр діятиме на базі відділення дитячої кардіохірургії лікарні св. Миколая, адже саме кардіологи працюють із пацієнтами з цим діагнозом.

У Центрі дітям із легеневою гіпертензією надаватимуть як амбулаторну, так і стаціонарну допомогу. Зокрема, здійснюватимуть інвазивну діагностику захворювання, а саме – катетеризацію. Із пацієнтами працюватиме мультидисциплінарна команда лікарів, до якої будуть залучені спеціалісти всіх відділень медзакладу. А у разі виникнення іншої недуги, вони разом підбиратимуть належне лікування із врахуванням основного діагнозу.

На Львівщині, як повідомив ZAXID.NET представник БФ «Сестри Даліли» Андрій Гулей, живе 11 дітей з легеневою гіпертензією, в Україні – 117. У Львівському центрі легеневої гіпертензії, за його словами, надаватимуть медичну допомогу дітям зі всієї України.