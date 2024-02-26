Дівчинка з лікарні вже поїхала додому, на Тернопільщину

Отоларингологи двох лікарень Першого медоб’єднання Львова врятували двомісячне маля з Тернопільщини, яке через велику кісту на корені язика не могло дихати і задихалося. Немовля два тижні перебувало на апараті штучної вентиляції легень.

Вероніку до Львова привезли з Тернопільщини. Дівчинка народилася передчасно, на 37-му тижні вагітності. Перші три тижні дитина була цілком здоровою, а потім раптово виникли хрипи та ускладнене дихання. Тернопільські лікарі діагностували у немовляти пневмонію і почали відповідне лікування. Та дівчинці ставало лише гіршало, їй складно було ковтати та дихати, повідомили у лікарні.

Маленькій пацієнтці зробили КТ і виявили, що на корені язика утворилася велика кіста, розміром 1,3 см. Вона поступово росла і становила загрозу для життя дитини, вона могла задихнутися. Новоутвір слід було терміново видалити.

«Дитину скерувати до Львова, у лікарню св. Миколая, де дівчинці провели бронхоскопію. Набряк горла у маляти почав збільшуватися, дівчинці ставало все важче дихати. Лікарям довелося ввести інтубаційну трубку, підключити крихітку до апарата штучної вентиляції легень та ввести у стан медикаментозної коми. За життя дівчинки боролася команда відділення анестезіології та інтенсивної терапії під керівництвом Ярема Безніско», – кажуть у лікарні.

Перед терміновою операцію з видалення кісти, лікарі провели дитині переливання крові через низький рівень гемоглобіну.

За порятунок дівчинки взялися спеціалісти відразу двох лікарень – св. Миколая і св. Пантелеймона. Операція з видалення кісти – доволі складне втручання, бо дитя маленьке і відповідно надто мале операційне поле. Та команда отоларингологів, до якої увійшли Тетяна Заброварна, Олександр Євгенович та Вікторія Кожемяченко, успішно видалили новоутвір та розблокували дихальні шляхи немовляти.

Дівчинка вже повністю одужала і повернулася додому, на Тернопільщину.