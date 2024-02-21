Львівські лікарі вчасно попередили розвиток у 7-річної дівчинки важкої онкопатології
За її одужання три місяці спільно боролися нефрологи, гематологи, імунологи, педіатри
Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру вчасно діагностували і попередили розвиток у 7-річної дівчинки з пересадженою ниркою важкого онкозахворювання – лімфоми. За одужання маленької львів’янки команда лікарів боролася три місяці і їм вдалося не допустити розвиткок важкої недуги.
У 2021 році Вероніці за кордоном пересадили нирку, повідомили у Центрі. Восени 2023 року батьки звернулися до лікарів Центру зі скаргою на сильно збільшені лімфатичні вузли та високою температурою. У лікарні дитину ретельно обстежили.
«Ми виявили підвищення усіх гострофазових показників та погіршення функції трансплантованого органу. КТ-скрін з контрастуванням показав збільшення усіх груп лімфовузлів. Патоморфологічне дослідження вузлів, вилучених хірургами, підтвердило наші підозри – посттрансплантаційний лімфопроліферативний розлад», – повідомив керівник Центру нефрології, діалізу та трансплантації нирки Роман Андруневич.
Проліферація – це аномальна клітинна активність. За словами медика, ускладнення може виникати як наслідок хронічної вірусної інфекції у пацієнтів після трансплантації, які отримують імуносупресивну терапію. Нелікований лімфопроліферативний синдром поступово переходить у ходжкінську або неходжкінську лімфому (рак крові).
За порятунок маленької пацієнтки взялася мультидисциплінарна команда Центру: нефрологи, гематологи, імунологи, педіатри. Після тримісячного лікування дитина повністю одужала.
«У лікуванні дівчинки застосували таргетну терапію монокланальними антитілами. Адекватне і своєчасне лікування допомогло: усі групи лімфовузлів повернулись до нормальних розмірів, повністю відновилась функція нирки та внормувались усі важливі показники», – кажуть в лікарні.
Лікарі Центру наголошують: період після трансплантації нирки – не менш важливий, ніж сама пересадка. Батьки таких дітей повинні швидко реагувати на будь-які зміни у самопочутті дитини: скажімо, на гарячку невідомого походження, особливо, якщо вона протікає із збільшенням лімфатичних вузлів. І відразу звертатися до лікарів.