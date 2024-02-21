Вероніка з дитячим нефрологом Романом Андруневичем і лікаркою-інтерном Оленою Клуб

Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру вчасно діагностували і попередили розвиток у 7-річної дівчинки з пересадженою ниркою важкого онкозахворювання – лімфоми. За одужання маленької львів’янки команда лікарів боролася три місяці і їм вдалося не допустити розвиткок важкої недуги.

У 2021 році Вероніці за кордоном пересадили нирку, повідомили у Центрі. Восени 2023 року батьки звернулися до лікарів Центру зі скаргою на сильно збільшені лімфатичні вузли та високою температурою. У лікарні дитину ретельно обстежили.

«Ми виявили підвищення усіх гострофазових показників та погіршення функції трансплантованого органу. КТ-скрін з контрастуванням показав збільшення усіх груп лімфовузлів. Патоморфологічне дослідження вузлів, вилучених хірургами, підтвердило наші підозри – посттрансплантаційний лімфопроліферативний розлад», – повідомив керівник Центру нефрології, діалізу та трансплантації нирки Роман Андруневич.

Проліферація – це аномальна клітинна активність. За словами медика, ускладнення може виникати як наслідок хронічної вірусної інфекції у пацієнтів після трансплантації, які отримують імуносупресивну терапію. Нелікований лімфопроліферативний синдром поступово переходить у ходжкінську або неходжкінську лімфому (рак крові).

За порятунок маленької пацієнтки взялася мультидисциплінарна команда Центру: нефрологи, гематологи, імунологи, педіатри. Після тримісячного лікування дитина повністю одужала.

«У лікуванні дівчинки застосували таргетну терапію монокланальними антитілами. Адекватне і своєчасне лікування допомогло: усі групи лімфовузлів повернулись до нормальних розмірів, повністю відновилась функція нирки та внормувались усі важливі показники», – кажуть в лікарні.

Лікарі Центру наголошують: період після трансплантації нирки – не менш важливий, ніж сама пересадка. Батьки таких дітей повинні швидко реагувати на будь-які зміни у самопочутті дитини: скажімо, на гарячку невідомого походження, особливо, якщо вона протікає із збільшенням лімфатичних вузлів. І відразу звертатися до лікарів.