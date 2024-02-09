Маленький пацієнт з мамою, хірургом Богданом Романишиним і гастроентерологинею Вітою Волощук

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру госпіталізували п’ятимісячного хлопчика зі Львова із гострою інвагінацією кишківника (форма кишкової непрохідності, при якій одна кишкова петля входить в іншу). Лікарі вирішили оперувати пацієнта.

Батьки хлопчика розповіли лікарям, що коли сину було два місяці, йому виправляли таку форму кишкової непрохідності, проте проблема повернулася. У дитини періодичні випорожнення були із домішками крові, спазматичними нападами болю і блювотою. Ці симптоми і насторожили лікарів. Завідувач хірургічного відділення Богдан Романишин каже, що інвагінація кишківника найчастіше виникає у дітей віком від 3 місяців до року. Це захворювання, при якому спостерігається заглиблення однієї ділянки кишківника в іншу, що викликає кишкову непрохідність. Якщо вчасно не вирішити проблему, можуть виникнути ускладнення, які є загрозливими для життя дитини.

«У немовляти виявили непросту патологію: одна ділянка тонкого кишківника спочатку ввійшла в іншу ділянку, а потім уже цей конгломерат заглибився у товстий кишківник. Причиною інвагінації став так званий дивертикул Меккеля – вроджений утвір на кишківнику. Саме це випинання і не давало можливості провести консервативну дезінвагінацію. Під час хірургічного втручання ми розправили інвагіновані ділянки, висікли патологічний утвір та відновили прохідність кишківника», – повідомив дитячий хірург Андрій Кузик.

Операція прошла успішно. Мама хлопчика повідомила, що зараз син почувається добре, активний, з апетитом їсть і поправляється.