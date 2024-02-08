Тепер малюк буде рости здоровий

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно прооперували 10-місячне немовля з Львівщини з пухлиною печінки. Пухлина була удвічі більша за саму печінку. Складна операція тривала 8 годин і пройшла успішно.

Про вроджену ваду сина Максима батьки дізналися на восьмому місяці його життя. Хлопчик захворів на ГРВІ і батьки звернулися до сімейного лікаря. При огляді немовляти лікарку насторожив збільшений живіт малюка і вона скерувала його на УЗД. Під час обстеження в черевній порожнині малюка виявили гігантську пухлину, тож дитину терміново скерували до Львова, повідомили в лікарні.

«У лікарні хлопчику провели КТ-діагностику і побачили, що просто в центрі печінки є доброякісна пухлина – мезенхімома. Це доволі рідкісне утворення. Зустрічається лише у двох дітей зі 100 тисяч. Максимко вже народився з цієї пухлиною. Вона стрімко росла та пошкоджувала здорові тканини. Розмір новоутвору на час останнього обстеження вже сягав 15 см, тоді як сама печінка у дитинки такого віку має розмір 9 на 7 см», – кажуть у лікарні.

Хлопчик з батьком і команда лікарів, які його оперували (зліва направо) хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук, хірург, керівник Центру хірургії Андрій Дворакевич і завідувач хірургічного відділення Денис Конопліцький.

Дитину треба було терміново оперувати, бо могла розвинутися печінкова недостатність і малюк потребував би невідкладної трансплантації.

Перед оперативним втручанням лікарі мусили переконатися, чи зможе орган функціонувати видалення хворої частини.З’ясували, що дитина має лише 30% здорової печінки, а цього замало. Тому хірурги спершу видалили кісту всередині пухлини. У такий спосіб їм вдалося збільшити об’єм здорової печінки до 60%. З такими показниками немовля вже можна було оперувати!

Гігантська пухлина була по центру печінки,тож хірургам довелося не тільки видалити утворення, а й шити потім два шматочки органу в один. Під час таких операцій завжди є крововтрата. Аби зменшити її обсяг та знизити ризики, команда використала апарат CUSA, що розділяє печінкові тканини ультразвуком і при цьому не пошкоджує судини.

Операція (мезогепатектомія)тривала вісім годин і пройшла успішно. Хлопчик почувається добре і у майбутньому, за словами лікарів, не матиме жодних обмежень.