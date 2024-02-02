Команда лікарів, які врятували немовлят

У львівській дитячій лікарні св. Миколая хірурги успішно прооперували трьох немовлят, які народилися з вродженою вадою – крижово-куприковою тератомою. Діти з різних областей: Харківської, Тернопільської і Закарпатської. Місцеві лікарі після виявлення вродженої вади пропонували батькам перервати вагітність.

Це були перші бажані діти у родинах. Інформація про вроджену ваду у ще ненародженого малюка, спершу шокувала батьків, та оговтавшись, вони почали шукали хірургів, які можуть допомогти їхнім дітям вже після появи на світ. Пошуки і привели їх до Львова, до дитячої хірургині Галини Курило. Лікарка після консультації батьків порадила жінкам народжувати у Львові.

У дитячій лікарні вже понад 10 років рятують дітей з тератомами з різних областей. Але якщо раніше до лікарні з такою вадою потрапляла приблизно одна дитина на рік, то тепер майже одночасно госпіталізували трьох немовлят – хлопчика і дві дівчинки.

«На 20 тижні вагітності ми прийшли на плановий скринінг, під час якого і виявили тератому. Нам порадили перервати вагітність. Дитина у нас була довгоочікуваною, тож ми почали шукати можливості скорегувати ваду при народженні й так потрапили до Львова», – розповіла мама хлопчика з Харківщини.

Хлопчик народився з вагою 3 кг 470 г, 470 г з яких важила крижово-куприкова тератома. Його прооперували у перші кілька днів після народження. Хірурги забрали пухлину, зробили пластику мʼяких тканин та аноректопластику. Іншими словами, під час одного оперативного втручання їм вдалося повністю скорегувати вроджену ваду.

Після операції маленьких пацієнтів виходжувала велика команда лікарів: неонатологи, хірурги, лікарі відділення інтенсивної терапії під керівництвом Володимира Чуйка, спеціалісти відділення патології новонароджених, яке очолює Лариса Григоренко.

Мама дівчинки з Тернопільщини розповіла ZAXID.NET, що її донечка народилася з вагою 3 кг 250 г, з яких тератома важила 800 г. Що маля народиться з вродженою вадою вона дізналася під час виношування дитини. Їй також на 20 тижні вагітності пропонували перервати вагітність. Операція новонародженої дівчинки минула успішно, вона вже вдома. За словами мами, донечка нормально їсть, спить, рани добре загоїлися.

Дівчинка з Закарпаття народилася з вагою 3 кг 200 г, вага тератоми – 470 г. Маленьку пацієнтку також вже прооперували і вона поїхала додому.

За словами лікарів, крижово-куприкова тератома не така вже й рідкісна патологія. Вона зустрічається приблизно в одному випадку на 40 тисяч пологів, частіше у дівчаток. Це доброякісна пухлина, яка після видалення більше не відроджується. Вважається, що коли тератома займає 30% тіла, то це вже дуже великий ризик для життя дитини. Львівським хірургам вдавалося рятувати дітей з гігантськими пухлинами, коли вони займали до 45% тіла дитини. А у вересні 2019 року вони прооперували хлопчика, у якого тератома займала 57% тіла і важила майже 2,5 кг.

Загалом у львівській дитячій лікарні прооперували 16 дітей з різних областей з тератомами різних розмірів. Усі вони періодично приїжджають до Львова на контрольний огляд. За словами Галини Курило, усі прооперовані діти нормально ростуть, розвиваються, займаються танцями, балетом, грають у футбол тощо. Перший пацієнт, якому видали тератому, недавно став на військовий облік.