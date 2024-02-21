Христина з завідувачкою ортопедо-травматологічного відділення Галиною Гачкевич. і фізичним терапевтом Максимом Тибінкою

Ортопеди-травматологи львівської дитячої лікарні св. Миколая спільно з польськими колегами вперше у західному регіоні провели дитяче ендопротезування 17-річній львів’янці, права нога якої була коротшою за ліву аж на 7 см. Після операції дівчина вперше за останні сім років стала на рівні ноги.

Коли Христині Герус було 10 років, вона впала і зламала тазову кістку. Під час обстеження лікарі виявили ще більш серйозну проблему – юнацький епіфізеоліз голівки стегнової кістки. Тобто голівка зісковзнула з шийки в зворотному напрямку і продовжувала з’їжджати все далі і далі. Діти з таким діагнозом стають кульгами. Щоб не допустити цього, хірурги прооперували дівчинку, поставили голівку стегнової кістки на своє місце та зафіксували шурупами, повідомили у лікарні.

Та через рік виникли ускладнення. «Ми виявили асептичний некроз голівки стегнової кістки. Це рідкісне ускладнення, яке трапляється лише у 15% прооперованих дітей. Через те, що голівка тривалий час постійно з’їжджала, судини, що її живлять, сильно травмувалися і голівка почала розпадатись. Почалася затримка в рості правої, прооперованої ноги. Ми знали, що, коли Христина виросте і ріст кісток зупиниться, їй треба буде подовжувати ногу»,– повідомила завідувачка ортопедо-травматологічного відділення Галина Гачкевич.

Христина вперше за останні сім рокі встала на рівні ноги

Коли дівчині виповнилося 13 років, різниця в довжині ніг уже не дозволяла нормально ходити. Потрібно було носити спеціальне ортопедичне взуття. Христина комплексувала, часто ловила на собі погляди людей, через що навіть якийсь час відмовлялася виходити на вулицю. У 17 років права нога Христини вже була коротшою за ліву аж на 7 см.

Одного дня Христина отримала від ортопедів-травматологів лікарні повідомлення: «Можемо безоплатно зробити операцію. Приїздіть». Це був шанс для дівчини знову стати на рівні ноги і вона без вагань приїхала до лікарні.

Львівські ортопеди-травматологи спільно з польськими колегами провели дівчині ендопротезування. Досі такого дітям у західному регіоні ще не робили. Вони замінили пошкоджені голівку та кульшову западину на титанові імплантати. Окрім цього, у голівку вставили спеціальну ніжку, яка допомогла подовжити кістку і виправити різницю в довжині ніг.

Зараз Христина на реабілітації. Разом з фізичним терапевтом розробляє та вчиться навантажувати праву ногу. І вже за тиждень після ендопротезування дівчина зробила свої перші кроки (без милиць) на рівних ногах. Тепер вона зможе жити повноцінно.