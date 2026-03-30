Батьки дитини не забезпечили належний догляд дитині

35-річній мешканці Львівщини повідомили про підозру в неналежному догляді за двомісячною дитиною, яку госпіталізували у важкому стані в реанімацію. Про це 30 березня повідомила Львівська обласна прокуратура.

26 березня до поліції надійшло повідомлення від медиків екстреної служби про госпіталізацію двомісячної дівчинки у важкому стані. В дитини діагностували бронхіт, пневмонію, дихальну недостатність, пелюшковий дерматит та дефіцит маси тіла.

«За попередніми даними, мати не забезпечила дитині належних умов проживання та необхідного догляду. Як наслідок, у малолітньої розвинулись та прогресували захворювання органів дихання, що супроводжуються дихальною недостатністю, а також серцево-судинні ускладнення», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Зазначається, що це наймолодша дитина у сім’ї. Окрім неї, батьки виховують ще шестеро дітей віком від 2 до 16 років: п’ять хлопчиків та одну дівчинку. Сім’я на обліку в соціальних службах не перебувала. Батько дітей перебуває на тимчасових підробітках і час від часу навідується додому.

Як повідомили ZAXID.NET у Львівській обласній прокуратурі, матері дітей 35 років. Їй повідомили про підозру у невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 ККУ). Також перевірять діяльність соціальних служб.